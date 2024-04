Falscher Polizeibeamter ruft ältere Königsbrunnerinnen an

Ein Telefonbetrüger wollte am Montag zwei Seniorinnen aus Königsbrunn mit einem Trick überrumpeln.

Telefonbetrüger gaben sich am Montag als Polizeibeamte aus und versuchten in der Mittagszeit zwei ältere Königsbrunnerinnen hinters Licht zu führen.

Unabhängig voneinander wurden eine 85- und 81-jährige Frau angerufen. Der unbekannte Täter gab sich als Polizeibeamter aus und gab an, dass es in der Umgebung zu einem Einbruch gekommen war. In diesem Zusammenhang befragte er die älteren Königsbrunnerinnen nach deren Vermögenswerten. Die beiden Frauen handelten richtig: Sie machten keine Angaben, legten auf und verständigten die richtige Polizei. (AZ)