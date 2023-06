Falschparker am Ilsesee

Das schöne Wetter lockt Badefreunde an den Ilsesee. Nicht alle halten sich an die Parkvorschriften.

Das schöne Wetter führte zu einer starken Auslastung des Ilsesees. Da derzeit am See ein Teil des Parkplatzes bis Ende Juni wegen Bauarbeiten gesperrt ist, kam es zu einer großen Anzahl an Parkverstößen, berichtet die Polizei.

Die Polizei bittet darum, bei der Anreise zu den Badeseen auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Bei Behinderung der Rettungszufahrten werden Falschparker kostenpflichtig abgeschleppt. (AZ)