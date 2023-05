Familienfest in der Königsbrunner Eishalle kommt sehr gut an

Schätzungsweise über 6000 Besucher und Akteure feiern ein rauschendes zweitägiges Fest für Kinder und Familien in der Königsbrunner Eisarena.

Der Besucherstrom riss kaum ab: Zwei Tage lang wurde in und um die Königsbrunner Eishalle ein großes Familienfest mit zahlreichen Mal- und Bastelständen, Sport- und Spielstationen, Schminkaktionen, Hüpfburgen, Mitmachaktionen, Messe- und Infostände sowie einem bunten Bühnenprogramm gefeiert.

Bereits auf dem großen Vorplatz der Eisarena tummelten sich viele Menschen. Kinder sausten lachend herum und fingen voller Freude kleine und riesige Seifenblasen. Schnell hatten die Mädchen und Buben den Kniff raus, wie sie behutsam die Schnur, die an Stäben befestigt ist, aus der Lauge ziehen, um die bunt schillernden Blasen in den Himmel zu zaubern. An der Graffitiwand gestalteten Kinder und Jugendliche eigene kleine Kunstwerke und erhielten Tipps von professionellen Graffitikünstlern.

Im Mittelpunkt der Königsbrunner Eishalle stand eine große Bühne

In der Eishalle wuselte es regelrecht. Im Mittelpunkt der abgetauten Eisfläche stand eine große Bühne und ringsherum reihte sich Stand an Stand für viele unterschiedliche Mitmachaktionen, Basteltische, Fotoshootings, Infostände sowie Essensbuden. Großer Publikumsmagnet für Klein und Groß war die Bühne. Hier präsentierten sich fast in Dauerschleife verschiedenste Künstler, Musiker und Tänzer. Training für die Lachmuskel gab es mit dem Clownduo „Karma Banale“, rhythmisch-fetzige Klänge ertönten mit der Kinder-Rock-Band „Andi und die Affenbande“ und beim Mitmachkonzert von „Papa Müsli“ aus Köln sangen alle laut mit.

Theater „Fritz und Freunde“ präsentierte zwei märchenhafte Stücke und Artistin Sara Lang faszinierte mit ihrem Mitmachzirkus und der Hula-Hoop-Performance. Ein regelrechtes Tanzfeuerwerk zündeten die unterschiedlichen Tanzgruppen. Über 200 Tänzerinnen und Tänzer pro Show begeistern das Publikum mit Hip-Hop, Irish-Dance und Bauchtanz. Die Green-Screen-Computertechnik am Stand der Medienstelle Augsburg zauberte Kinder in eine andere Welt. Fasziniert blickten sie auf den Bildschirm und sahen sich auf einem Einhorn sitzen, einen Wolf streicheln oder wie sie aus dem Raumschiff fallen. Am Batikstand wurden über 200 T-Shirts kreativ gestaltet und unendlich viele Scrunchies - so heißen die Haargummis - kreiert.

27 Bilder Beim Königsbrunner Familienfest ist viel los Foto: Helga Mohm

Uta Börger, Inhaberin des Familienmagazins Lies-Lotte, und Festivalleiter Thomas Walk vom Matrix-Team trafen mit dem Kinderfestivalkonzept ins Schwarze – mitmachen, erleben, ausprobieren und bewegen. „Unsere Unterstützer, aber vor allem die großartige ehrenamtliche Crew, hat dieses Festival überhaupt möglich gemacht und viele Kinderaugen zum Strahlen gebracht“, sagte Walk. Pläne für die Fortsetzung im nächsten Jahr hat der Eventmanager bereits im Kopf.