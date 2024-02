Königsbrunn

vor 33 Min.

Fans von Gesellschaftsspielen kommen bei "Spiel viel" in Königsbrunn zusammen

Plus Fast 200 verschiedene Spiele stehen beim Spiele-Event am Wochenende in der Matrix in Königsbrunn bereit. Drei Tage lang kann hier gespielt, und getestet werden.

Von Helga Mohm

"Spiel viel" lautet das Motto des dreitägigen Spielevents in der Matrix. Von Freitag, 1. März, bis Sonntag, 3. März, verwandelt sich das Königsbrunner Matrix dafür in ein Spiele-Eldorado für Jung und Alt. Schon seit einiger Zeit sind Brettspiele nicht mehr nur in Familien und bei Kindern gefragt. Auch Jugendliche und junge Erwachsene haben das Hobby für sich entdeckt. Nicht zuletzt die Spielwiesn, Süddeutschlands größte Spielemesse, die 2023 erstmalig in Augsburg stattfand, hat mit ihren 15.000 Besuchern eindrucksvoll bewiesen, wie spielebegeistert die Region ist.

Organisator Steve Klier ist selbst ein Fan: "Brettspiele bieten so viele unterschiedliche Unterhaltungswerte für jedes Alter. Das begeistert mich immer wieder aufs Neue.“ erzählt er. „Da geht es oft lustig zu, aber auch hoch konzentriert, kreativ, strategisch, überlegend, vorausschauend", zählt er auf. Außerdem müsse man auch mal flink sein und das Quäntchen Glück brauche man auch.“

