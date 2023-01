Königsbrunn

vor 17 Min.

Fasching in Königsbrunn: Der CCK fiebert dem Start entgegen

Plus Der Fasching beginnt in Königsbrunn am kommenden Samstag mit der Inthronisation der Prinzenpaare. Bei den Narren fiebert man der Premiere sehnsüchtig entgegen.

Von Adrian Bauer

Wenn die Königsbrunner Narren in den vergangenen beiden Jahren ihren Ruf "CCK CCK CCK Fantasia" anstimmten, geschah das immer mit gemischten Gefühlen. Hoffnung darauf, dass die Corona-Zeit schnell vorübergehen möge. Frust, weil eine fertig geplante Saison kurz vor dem Start doch wieder an explodierenden Infektionszahlen scheiterte. Nun schwingt bei den Narren viel Erleichterung in ihrem Ruf mit. Denn mit ihrer offiziellen Inthronisation der Prinzenpaare beginnt am Samstag nach zwei Jahren Pause wieder eine vollwertige närrische Zeit. Durch die Wartezeit geht der CCK deutlich verändert an den Start, was für die Beteiligten erhöhtes Lampenfieber mit sich bringt.

