Faschingsauftakt in Königsbrunn

Die Narren des Königsbrunner Carnevalvereins (CCK) Fantasia läuten mit Ihrer großen Inthronisationsfeier offiziell die Faschingssaison ein am Samstag, 11. Januar. Im festlich geschmückten Saal wird die Bühne um 19.30 Uhr Schauplatz, wenn das neue Prinzenpaar des feierlich inthronisiert wird. Die Inthronisation markiert nicht nur den Beginn der Faschingssaison, sondern ist auch ein wichtiger Höhepunkt im Vereinsleben des Carnevalsclubs mit mehr als 80 aktiven Tänzern und Präsident Dieter Schwab. Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit mitreißenden Tanzdarbietungen, stimmungsvoller Musik und unterhaltsamen Showeinlagen freuen inklusive Bewirtung.

Einlass im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes ist um 19 Uhr mit Beginn um 19.30 Uhr. Karten sind im Internet unter www.cck-fantasia.de, in der Buchhandlung Königsbuch in Königsbrunn und an der Abendkasse erhältlich. (AZ)