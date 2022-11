Faschingsauftakt in Königsbrunn: Neue alte Prinzenpaare

Der CCK Fantasia hat zum Faschingsauftakt in Königsbrunn die Kontrolle über das Rathaus übernommen. Beim Motto wird die ausgefallene Saison 2022 nachgeholt.

Der CCK Fantasia hat mit seinem Rathaussturm die neue Faschingssaison eröffnet. Unter der Führung des neuen Präsidenten Dieter Schwab holten sich die Königsbrunner Narren den Rathausschlüssel bei Maximilian Wellner ab, der den erkrankten Bürgermeister Franz Feigl vertrat. Die Hoheiten sind dieselben, wie im vergangenen Jahr, als die Saison coronabedingt abgesagt wurde: Franziska und Dennis Gollent geben sich als Franziska I. und Dennis I. die Ehre. Bei der Jugend fungiert Josephine I. als Alleinherrscherin, wie Dieter Schwab sagte.

Motto und Kostüme entsprechen ebenfalls dem Vorjahr: "Hula Ohana - Feuer der Südsee". "Hula" bedeutet auf hawaiianisch "Tanz" und "Ohana" heißt "Familie". Und so können sich die Faschingsfreunde auf sieben exotische Veranstaltungen freuen. Gefeiert wird meist im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes, ein Faschingsball findet in der Singoldhalle in Bobingen statt.