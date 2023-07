Fast ein halbes Jahrhundert im Königsbrunner Stadtrat: Walther Engelhardt wird 90

Er trägt den Ehrentitel Altstadtrat in Königsbrunn, Kraftfahrzeuge sind seine Leidenschaft: Walter Engelhardt feiert runden Geburtstag.

Er war über Jahrzehnte hinweg eine Konstante im Stadtrat in Königsbrunn. Dem gehörte Walter Engelhardt von 1972 bis 2014 an. 2008 erhielt er für sein Engagement den Ehrenring der Stadt Königsbrunn mit drei Edelsteinen. Mit seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 2014 erhielt er den vierten Edelstein und den Ehrentitel Altstadtrat. Nun feierte Walter Engelhardt seinen 90. Geburtstag.

Gut die Hälfte seines Lebens war er politisch aktiv, blickt neben einer 50-jährigen Mitgliedschaft im Ortsverband der Freien Wähler und der langen Tätigkeit im Stadtrat von Königsbrunn auch auf seine Zeit als Referent für Ortsbild und Stadtentwicklung zurück. Das Amt bekam er auf Anhieb im Jahr 1972 und hatte es bis 2008 inne. In seinen 42 Jahren als Stadtrat erlebte er mit Fritz Wohlfarth (1948 bis 1984), Adam Metzner (1984 bis 1996) und Ludwig Fröhlich (1996 bis 2014) drei der fünf Bürgermeister seit Ende des Zweiten Weltkrieges.

42 Jahre Stadtrat Königsbrunn, sechs als dritter Bürgermeister

1984 wählt ihn der Stadtrat für sechs Jahre zum dritten Bürgermeister. Von 1984 bis 1990 vertrat er Königsbrunn im Kreistag. Über 30 Jahre lang war er Verwaltungsrat im Krankenhauszweckverband und Verbandsrat im Abwasserzweckverband.

Bei den Freien Wählern Königsbrunn ist der langjährige Stadtrat Ehrenmitglied. An seinem Ehrentag zählten zu den vielen Gratulanten der FW-Vorsitzende Jürgen Haumann, Stadtrat Helmut Schuler und die ehemaligen FW-Stadträte Irene Tarasenko und Erich Richter sowie Vorstandsmitglied Helmut Wiedenmann.

Mitte der 1950er-Jahre nahm Walther Engelhardt bundesweit an sogenannten Zuverlässigkeits- und Geländefahrten teil. Foto: Hermann Schmid (Repro)

Auch außerhalb der Politik kann Engelhardt auf viele Früchte seines Schaffens zurückblicken. Er hat Benzin im Blut: Mitte der 1950er-Jahre nahm er mit dem Motorrad bundesweit an sogenannten Zuverlässigkeits- und Geländefahrten teil. Engelhardt ist Ehrenobermeister der KFZ-Innung Schwaben und erhielt 1996 für seine Verdienste im Kraftfahrzeuggewerbe, das jahrzehntelange Wirken im Handwerk, für die Förderung des Berufsnachwuchses sowie für sein vorbildliches Engagement in der Kommunalpolitik das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 2019 bekam er das Goldene Ehrenzeichen, das der Landesverband der bayerischen KFZ-Innungen erstmals verlieh.

Im Jahr 1950 war er Gründungsmitglied des örtlichen ADAC-Klubs, dort in der Funktion als Jugend- und Sportleiter tätig und von 1971 bis 1981 Vorsitzender des Motorrad- u. Autosportclub (MAC) Königsbrunn. Auch als langjähriger Vorsitzender des Gartenbauvereins und Gründungsmitglied des Jugendblasorchesters sowie des Rab-Forums hat Walther Engelhardt sich für seine Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger eingebracht. (AZ)