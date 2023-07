Josefspartei nimmt bei einer Feier neue Mitglieder auf

Die Königsbrunner Ortsgruppe Königlich-Bayerische-Josefspartei setzt sich unbeirrt für ihr Parteiziel ein. Kürzlich wurden beim Brunnenfest auch neue Mitglieder begrüßt.

In Königsbrunn begeht die Ortsgruppe Königlich-Bayerische-Josefspartei (KBJP) jährlich ihr traditionelles kleines Brunnenfest. Auch in diesem Jahr hatten die Josefs und Josefinen wieder zum Umtrunk an ihren Josefsbrunnen geladen. Seit sie im Jahr 2005 in der Nähe des nördlichen Kreisverkehr das Bauwerk zu Ehren des Heiligen Josef errichteten, kommen die Parteimitglieder und ihre Gäste dort jährlich im Juli zusammen. Der Vorschlag, in einem Josefsbrunnen den Ortsnamen mit dem Patron der Partei zu verbinden, wurde schon in der Gründungsversammlung des Ortsverbandes vor 20 Jahren beschlossen.

Und so wurde am vergangenen Wochenende die Josefsfahne am Brunnen gehisst. Im Rahmen der kleinen Feier konnten auch einige neue Mitglieder aufgenommen werden und der Vorsitzende Ralf Josef Herrmann als „Orts-Josef“ überreichte ihnen feierlich den Mitgliedsausweis. Zu ihnen zählt auch der Königsbrunner Stefan Sandner, der nun als zweiten Vornamen den „Josef“ tragen darf. Schriftliche Glückwünsche zum Beitritt kamen vom Parteivorsitzenden Fritz Josef Beintner. „Wir haben keine politischen Ambitionen. Uns liegt am Herzen, dem Josefstag am 19. März über unsere Politiker wieder zum Feiertag erheben zu lassen“, hieß es in dem Schreiben.

„I bin dafür“, betonte Neumitglied Stefan Josef Sandner und stieß mit seinen neuen Parteifreunden an. Die Königsbrunner Ortsgruppe ist mit rund 300 Parteimitgliedern ein besonders reger Ortsverband, der sich unermüdlich für das Parteiziel einsetzt. So wird auch jedes Jahr zum Josefstag ein Fest organisiert, das heuer wieder im Hotel Zeller stattfand. Und wen wundert es, dass der diesjährige Festrednerin, Landtagsabgeordnete Carolina Trautner, im Anschluss auch gleich einen Mitgliedsantrag zum Ausfüllen unterbreitet wurde? Von ihr erhofft sich die Josefspartei weitere Unterstützung für ihr Parteiziel.

Der heilige Josef ist für diese Königsbrunner ein Vorbild

Über bisher zehn neue Mitglieder in 2023 freut sich Vorstandsmitglied Manfred „Josef“ Großhardt. Der heilige Josef sei für ihn und seine Parteifreunde das Vorbild schlechthin, ein Mann, der sich nie in den Vordergrund drängte, für das Kind eines anderen aufgekommen sei und dafür gearbeitet habe, ohne Unterstützung zu bekommen, führte Heinz Josef Gerstmayr als „Kultur-Josef“ aus. „Das Freibier hier bei unserem Brunnenfest kann als eine Art Beitragsrückerstattung betrachtet werden“, erklärte Gerstmayr augenzwinkernd. Wobei seit Einführung des Euro keine Beitragserhöhung mehr durchgeführt worden sei.

Auch Königsbrunns Stadtpfarrer Bernd Leumann und Bürgermeister Franz Feigl gehören der Ortsgruppe an. Präsent ist die Josefspartei in Königsbrunn durch ihr 2007 errichtetes Josefsmarterl an der Lechstraße auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Ilsesee. Dieser Bildstock wurde von Mitgliedern der Ortsgruppe eigenhändig gemauert. Im Fundament des Marterls eingegraben wurde damals der Stammtischkrug des verstorbenen Ortsgruppengründers Josef Strixner. „Dort gab es im vergangenen Jahr im Herbst eine kleine Renovierungsfeier, nachdem wir das Marterl vom Moss befreit und frisch gestrichen hatten“, informiert Ralf Josef Hermann.