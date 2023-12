Feierliches Konzert statt swingender Weihnachtslieder in St. Johannes

Am Vorabend zum ersten Advent erlebten Gäste ein besonderes Konzert. Teilweise wurde improvisiert, da ein Teil der Musiker wetterbedingt nicht anreisen konnte.

Angekündigt war am Samstag in der Königsbrunner Kirche St. Johannes ein beschwingtes Crossover-Adventskonzert unter dem Motto „Christmas again with friends“. Erwartet wurden swingende Carols, gefühlvolle Balladen und flotte Weihnachtslieder unter der Leitung von Kantorin Maria Schemm. Letztere reiste zwar mit einem Taxi aus München an, aber die restlichen Musiker saßen im oberbayerischen Schneechaos fest.

Stattdessen gab es einen ruhigen, meditativen Konzertabend mit dem Posaunenchor Königsbrunn und dem Organist Georgij Munteanu zu erleben. Das Singen der klassischen Weihnachtslieder aus dem evangelischen Gesangbuch übernahmen die Gäste. „Manchmal zwingt uns höhere Gewalt, in diesem Fall die großen Schneemengen, die den Verkehr lahm legten, einfach dazu, einen Plan B umzusetzen“, sagte Pfarrer Ernst Sperber. Quasi in letzter Minute konnte er den Part der Klassikband „Adaliz" mit Musikern aus Köln und Berlin, an den Organist Georgij Munteanu vergeben, der sich spontan bereit erklärte, auszuhelfen. „Seit Januar 2020 ist er als Organist für das Evangelische Dekanat Augsburg tätig. Zudem leitet er das Akademische Orchester Augsburg und den Figuralchor Augsburg“, so Sperber, der das Konzert moderierte.

Organist Georgij Munteanu half in Königsbrunn spontan aus

Die Fanfare „Macht hoch die Tür“, kraftvoll interpretiert von der zwölfköpfigen Abordnung des Posaunenchors, der heuer bereits sein 95-jähriges Bestehen feierte, setzte den Auftakt. Anschließend präsentierte Organist Munteanu einfühlsam das 1749 von Claude-Benigne Balbastre komponierte Orgelkonzert in D-Dur. Die Pastorale in F-Dur von Johann Sebastian Bach folgte. Orgelmusik und Posaunenklänge wechselten sich im Verlauf des 75-minütigen Konzerts ab, wobei die Orgelmusik dominierte.

Während vor der Kirche St. Johannes der traditionelle Adventsmarkt zahlreiche Besucher hatte, genossen einige davon das Adventskonzert. Foto: Sabine Hämmer

Mit dem bekannten Adventslied "Tochter Zion, freue dich" klang das anspruchsvolle Konzert schließlich stimmungsvoll aus. Die Besucher - einige kritisierten die langen Passagen der Orgelmusik - genossen anschließend noch Glühwein, Bratwürste und einen lebendigen Austausch auf dem Adventsmarkt rund um die Kirche, der auch am Sonntag mit vielseitigem Rahmenprogramm für die ganze Familie aufwartete.