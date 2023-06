Ferienprogramm 2023 in Königsbrunn hat offiziell begonnen

Eltern können ihre Kinder ab sofort für das vielfältige Sommerprogramm in Königsbrunn anmelden. Die ersten druckfrischen Broschüren gingen an Schulkinder.

Der offizielle Startschuss für das Ferienprogramm 2023 ist gefallen. Am Dienstag stellte Bürgermeister Franz Feigl kurz vor der Freischaltung im Internet die aktuelle Broschüre vor. Die ersten Exemplare präsentierte er vor dem Königsbrunner Rathaus 17 Buben und Mädchen aus der Klasse 1e der Grundschule Süd.

Rund 190 Kurse finden sich im diesjährigen Königsbrunner Ferienprogramm. Darunter sind bewährte Angebote wie Tanzen, Imkern, Blick ins Weltall, Aquarellmalen, Kumihimo-Bänderflechten, Story Trip oder Stand Up Paddling sowie neue Kurse wie Stoffmalerei auf Jeanstaschen, ein interkultureller Kochabend, ein Sandburgenwettbewerb oder Pflanzenkunst. 56 Veranstalter, darunter zahlreiche örtliche Vereine, tragen mit ihrem Engagement zu erlebnisreichen Ferien für alle Kinder bei.

Das Königsbrunner Ferienprogramm bietet fast 200 Kurse

Ab sofort ist das Programm online unter www.unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn/index.php. Auch das Anmeldeportal im Internet ist geöffnet. Wer dabei sein will, sollte schnell sein: Anmeldungen sind möglich bis 11. Juli. Ab 12. Juli werden die Kursplätze verlost. Anschließend ist die Anmeldung für freie Plätze freigeschaltet. Infos zum Programm oder zur Anmeldung gibt es per E-Mail an: kinderferienprogramm@koenigsbrunn.de oder telefonisch unter 08231/606-260. Die Broschüre ist im Kulturbüro sowie in Schulen und Kindergärten erhältlich.

Die Schulkinder, die mit ihrer Lehrerin Charlotte Alt gekommen waren, erhielten alle eine Überraschungstasche, die neben dem druckfrischen Programmheft unter anderem eine bemalbare Brotzeitdose, Stifte, Straßenmalkreiden und auch einige Süßigkeiten enthielt. Mit dabei waren auch Rebecca Ribarek, die Leiterin des Kulturbüros, Nadja Rathgeber vom Kulturbüro, die das Ferienprogramm organisiert, sowie aus dem Stadtrat Dritte Bürgermeisterin Ursula Jung, Kulturreferentin Marion Kehlenbach, Sozialreferentin Brigitte Holz und Tourismusreferentin Claudia Deeney.(AZ)