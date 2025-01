Feuer in Königsbrunner Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus im Königsbrunner Messerschmittring hat es am Montag gebrannt. In der Einsatzzentrale der Polizei ging um 16.46 Uhr ein entsprechender Notruf ein, beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bereits von außen das Feuer.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Personen mehr im Gebäude, laut Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Als Ursache wird derzeit ein defektes Elektrogerät vermutet; der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. Den entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch nicht abschätzen. (AZ)