Königsbrunn

vor 17 Min.

Feuerwerk: Nach Beschwerden trifft Königsbrunn eine Entscheidung

Feuerwerke: Sie versetzen manches Tier in Angst und Schrecken. In Königsbrunn sorgte das Thema für Diskussionen.

Plus In den sozialen Medien sorgten Feuerwerke für Diskussionen unter Königsbrunnern. Versetzt die Knallerei Tiere in Panik? Im Stadtrat herrschte Einigkeit.

Von Marco Keitel

Was der Hund einer Königsbrunnerin laut ihren Angaben in einer Facebook-Gruppe während eines Feuerwerks Mitte Februar durchgemacht haben muss, klingt schlimm. Als es laut geworden ist, sei sie gerade mit dem Tier draußen unterwegs gewesen. Der Hund habe panische Angst vor Feuerwerken. "Ich dachte echt, entweder erwürgt er sich jetzt oder das Halsband oder die Leine reißt." Dutzende Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich an der Diskussion unter dem Beitrag. Viele berichteten ebenfalls von leidenden Haustieren. Andere hatten kein Verständnis für die Aufregung, eine Frau schrieb etwa: "Eure Hundeliebe in Ehren. Aber lasst die Kirche bitte im Dorf." Der Hauptausschuss hat nun noch einmal klargestellt, welche Regeln gelten - und ein städtisches Feuerwerk pro Jahr gestrichen. Das private Feuerwerk im Februar hätte die Stadt aber ohnehin nicht verbieten dürfen.

Es wurde von einem professionellen Pyrotechniker durchgeführt. In diesem Fall muss ein Feuerwerk nur bei der Regierung von Schwaben gemeldet und genehmigt werden. Die Stadt kann es nicht verbieten. Sie wird aber darüber informiert. In Zukunft soll auf der Internetseite und den sozialen Medien bekannt gegeben werden, wann ein professionelles Feuerwerk stattfindet, damit Tierbesitzer sich darauf einstellen können. Anders sieht es bei privaten Feuerwerken ohne Pyrotechniker aus. Petra Mayer vom Ordnungsamt erklärte: "Da handeln wir eh schon restriktiv und lehnen diese meistens ab." Gaststättenbetreiber sollen laut Mayer Gäste von Hochzeiten oder anderen Feiern darüber informieren, dass sie nicht einfach ein Feuerwerk abbrennen dürfen.

