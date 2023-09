Feuriges Spektakel beim Mittelalter-Ritterturnier in Königsbrunn

In Königsbrunn können Besucher von Freitag bis Montag ein Mittelalterspektakel mit Pferdeshow erleben. Wir haben Karten verlost.

Wer Mittelalterspektakel mag und es liebt, in die Vergangenheit einzutauchen, ist in den kommenden Tagen in Königsbrunn genau richtig. An der Wiese in der Landsberger Straße gastiert von Freitag, 22., bis Montag, 25. September, die Pferdeshow der Familie Kaiser. Dabei handelt es sich um ein Turnier, bei dem die Zuschauer Ritter, Prinzessinnen und Pferde in einer spektakulären Inszenierung erwartet. Aber nicht nur das: Damit ein authentisches Mittelaltererlebnis entsteht, gibt es dazu die passsende Atmosphäre und ein gastronomisches Angebot.

Bei den spannenden Kämpfen treten die Ritter in Rüstung, bewaffnet mit Schwert und Lanze, auf feurigen Pferden in der Arena gegeneinander an. Die Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr und am Sonntag und 14 Uhr - die Zuschauerplätze sind überdacht. Am Freitag und Montag ist Familientag mit Kinderpreisen für alle. Tickets können an allen Spieltagen von 10 bis 12 Uhr, sowie je eine Stunde vor Show-Beginn gekauft werden.

Beim Königsbrunner Ritterturnier ist einiges geboten. Foto: Stefan Kaiser

Karten werden an der Tageskasse hinterlegt

Wir haben fünfmal zwei Tickets für das Ritterturnier in Königsbrunn verlost. Die Gewinner, die von der Redaktion benachrichtigt werden, können selbst wählen, an welchem Tag sie die Mittelaltershow besuchen wollen. Ihre Eintrittskarten sind während des gesamten Gastspiels an der Tageskasse für sie hinterlegt.