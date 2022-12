Finanzen in Königsbrunn: Ausschuss sieht wenig Sparpotenzial

Plus Die Stadt Königsbrunn hat zuletzt viel Geld ausgegeben. Die weltweiten Krisen sorgen nun für weniger Einnahmen. Doch viele Investitionen lassen sich nicht verschieben.

Der Hauptausschuss des Stadtrats ging in seiner jüngsten Sitzung eine Liste mit den für 2023 geplanten Ausgaben Punkt für Punkt durch, um vor den Haushaltsberatungen im Januar eventuelle Fragen zu klären. Aufgeführt waren kleine Anschaffungen, wie ein Gerät zum Abflammen von Unkraut auf städtischen Liegenschaften für 3000 Euro, bis zu großen Bauprojekten wie der Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Zur Göttlichen Vorsehung, die mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt wird.