Firma Siegmund kommt gigantischer Halle in Königsbrunn näher

Ein Neubau der Firma Siegmund soll auf Königsbrunner Flur in die Höhe wachsen.

Plus Der Erweiterungsbau der Firma Siegmund zwischen Landsberger Straße und B17 wird wohl 30 Meter hoch. Der Bauausschuss in Königsbrunn hat klare Bedingungen.

An den gewaltigen Dimensionen der geplanten Halle lässt Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) im Bauausschuss keine Zweifel. "Der Stadtrat ist bereit, ein Baurecht einzuräumen, das wir hier bislang noch nicht haben." Konkret geht es im Süden Königsbrunns um eine Halle, die bis vor Kurzem noch bis zu 40 Meter hoch sein sollte und nach aktuellem Stand 30 Meter. In der Breite wird sie zusammen mit dem dreigeschossigen Parkdeck mit Bürogeschossen, das daneben entstehen soll, wohl einen großen Teil der Fläche zwischen B17 und Landsberger Straße ausfüllen. Es ist ein Projekt der Firma Siegmund aus Oberottmarshausen. Für die gigantische Erweiterung nördlich der bestehenden Gebäude des Unternehmens, die noch auf Oberottmarshauser Gebiet liegen, hat der Bauausschuss in Königsbrunn klare Bedingungen.

Siegmund ist nicht nur ein weltweit führendes Unternehmen bei der Herstellung von Schweiß- und Spanntischsystemen, sondern vertreibt seit Corona unter dem Namen Siegmund Care auch Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Masken wurden seit der Pandemie deutlich weniger verkauft, aber das Unternehmen braucht dennoch Platz für Wachstum, schon allein, um die Geschäftsfelder Schweißtische und Medizinprodukte zu entzerren.

