Foto-Projekt für alle in Königsbrunn

Ab Mitte September finden in Königsbrunn angeleitete Foto-Touren statt mit Vorbesprechung, Workshop und einer Vernissage zum Abschluss.

Für jede und jeden macht etwas anderes Königsbrunn zu einer lebenswerten Stadt. Sind es die Menschen, die Natur oder Events? Diese persönlichen Highlights werden bei einem Foto-Projekt mit der Kamera bei mehreren Touren fotografisch erkundet. Egal, ob mit „echter Kamera“ oder mit dem Smartphone – tolle Bilder bietet die Stadt genug, es gilt sie nur mit dem geschulten Auge zu entdecken und festzuhalten.

Zwei erfahrene Fotografierende stehen mit Tipps und guten Anregungen bei der Foto-Safari zur Seite, sodass auch weniger Geübte Spaß haben werden. Das alles natürlich kostenlos. Das Projekt wurde von Inklusions- und Integrationsreferentin Andrea Collisi gemeinsam mit der Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Ramona Markmiller, initiiert und wird über die Zukunftsstiftung Ehrenamt Bayern gefördert. Nicht einfach knipsen, sondern ganz besondere Fotos in und um Königsbrunn sind dabei das Ziel.

Vorbesprechung am 7. September in Königsbrunn

Eingeladen zur Foto-Tour sind alle Bewohnerinnen und Bewohner Königsbrunns, egal ob alteingesessen, neu zugezogen oder asylsuchend. Zu einer Vorbesprechung treffen sich Interessierte am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 98. Die Foto-Touren werden dann voraussichtlich an den Wochenenden ab Mitte September stattfinden. Als krönender Abschluss ist eine Foto-Vernissage im Oktober geplant.

Wer sich vor den Foto-Touren noch etwas mehr theoretischen Input wünscht oder konkrete Fragen zu den Funktionen der eigenen Kamera hat, kann diese bei einem kostenfreien Workshop am Samstag, 9. September, von 10 bis 12 Uhr stellen. Natürlich kann auch ohne diesen Workshop an den Foto-Touren teilgenommen werden. Um Anmeldung für die Vorbesprechung und/oder den Workshop wird bis zum 5. September gebeten per E-Mail an andreacollisi@t-online.de oder telefonisch unter 0160/8736711.