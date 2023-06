Fotoausstellung zeigt, was Gartenbesitzer für den Naturschutz tun können

Mit einer Vernissage wurde im Bürgerservicezentrum Königsbrunn die Fotoausstellung „Tatort Garten – Ödnis oder Oase“ eröffnet. Sie kann noch bis 28. Juni besucht werden.

Gebannt blicken die Besucherinnen und Besucher auf die Leinwand, vor der Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl anhand historischer und aktueller Bilder gerade die Geschichte und Bedeutung der Stadtbegrünung erläutert. Bäume, Blühwiesen und naturbelassene Flächen sollen die Artenvielfalt erhalten und Tieren und Pflanzen Lebensräume in der Stadt bieten. Aber es sind nicht nur die Kommunen, die etwas für die Natur tun können.

Die Fotoausstellung „Tatort Garten – Ödnis oder Oase“ wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Landshut konzipiert und von Helmut Elias organisiert. Die Leihausstellung, die an diesem Abend durch das Kulturbüro Königsbrunn - gemeinsam mit dem Umweltkompetenzteam der Stadt - eröffnet wurde, zeigt eindrucksvoll, was auch einzelne Gartenbesitzerinnen und -besitzer beitragen können, um die Natur zu schützen.

Die Wildblumen einer Blühwiese erfreuen nicht nur Insekten. Foto: Jana Korczikowski

Experte unterstreicht die Bedeutung von Vorgärten und Gärten für die Natur

Dr. Eberhard Pfeuffer, der in der Region als Experte für die heimische Flora und Fauna bekannt ist, erläuterte in seinem Eröffnungsvortrag anschaulich die Bedeutung der Vorgärten und Gärten. Sie seien nicht nur für Insekten, Vögel und Pflanzen wichtig, ohne sie leide auch das Stadtklima. Doch in vielen Gärten werde der Lebensraum für Pflanzen und Tieren durch ausgedehnte Schotterflächen verdrängt, so der Experte.

Die Fotoausstellung zeigt, wie selbst auf kleinen Flächen schöne, artenreiche und damit ökologisch wertvolle Lebensräume geschaffen werden können, die noch dazu wirklich pflegeleicht sind. Mit vielen Bildern zeigte Pfeuffer an diesem Abend, welche Farbenpracht und Vielfalt ein Naturgarten beinhaltet und wie viel Leben sich auch in einem kleinen Stadtgarten tummeln kann. Passend zu den Bildern der paradiesischen Gärten wurde der Abend von Franziska Lohmann an der Harfe musikalisch umrahmt.

Bürgermeister Franz Feigl erläutert die Geschichte und Bedeutung der Stadtbegründung in Königsbrunn. Foto: Tanja Zimmermann

Interessierte können die Fotoausstellung noch bis Mittwoch, 28. Juni, zu den Öffnungszeiten des Bürgerservicezentrums Königsbrunn, Marktstraße 3a, besichtigen. (AZ)