Franz Feigl: "Übe das Bürgermeisteramt gerne aus"

Es ist Halbzeit in den Rathäusern: Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl zieht Bilanz seiner bisherigen und für ihn zweiten Amtszeit.

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Franz Feigl: An erster Stelle denke ich an unsere großen Bauprojekte: die Sanierung mit Teilneubau bei den Grundschulen Süd und Nord, die Eröffnung des neuen Bürgerservicezentrums und natürlich vor allem die noch laufende Baumaßnahme zur Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, die mit einer „Operation am offenen Herzen“ vergleichbar ist. Die Umgestaltung unserer wichtigen Nord-Süd-Achse ist mit enormen Auswirkungen für die Anwohner, die Gewerbetreibenden und für den Durchgangsverkehr verbunden, aber sie ist von großer Bedeutung für die künftige Entwicklung unserer Stadt. Natürlich fällt mir auch sofort der 12. Dezember 2021 ein – ein historischer Tag für unsere Stadt, als die erste Straßenbahn der Linie 3 in Königsbrunn einfuhr.

Knapp eineinhalb Jahre ist es her, dass die erste Tram der Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn startete. Foto: Marcus Merk

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Feigl: Positiv habe ich erlebt, wie die meisten Menschen – bei allem Verdruss – aus den Corona-Auflagen das Beste für sich, für ihre Familie, aber auch für ihren Verein und für ihren Arbeitgeber gemacht haben. Und noch heute freue ich mich, wenn ich daran zurückdenke, wie wir die letzte Hürde auf dem Weg zur neuen Schaffnerbruck genommen haben, ein Bauprojekt, das nicht auf Königsbrunner Gebiet liegt, aber in wenigen Monaten wieder den direkten Weg zum Mandichosee ermöglichen wird. Ebenfalls ein historisches Ereignis, das sehr viele positive Synergien ausgestrahlt hat, war für mich die gemeinsame Veranstaltung in Schwabmünchen, bei der sich vor Kurzem 20 Bürgermeister mit den Gemeinde- und Stadträten zusammengefunden haben, um sich über die Gründung eines gemeinsamen Energiewerkes zu informieren.

Die Bürgermeister aus dem südlichen Landkreis Augsburg sprachen vor Kurzem über die Gründung eines gemeinsamen Energiewerks. Foto: Elmar Knöchel

Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?



Feigl: Ganz spontan kommen mir der Tod eines Mitarbeiters in den Sinn und der Gedanke an die Mitarbeiterinnen, die sehr schlimm dauererkrankt sind.

Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen Sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?



Feigl: Es stehen noch einige Projekte an: der Beginn der Erschließung des südlichen Teils des neuen Wohnbaugebietes an der Aumühlstraße wie auch die Planung des nördlichen Teils samt dem Einheimischenmodell. Dann sind noch die Planung der Erweiterung der Mittelschule an der Römerallee, die Planung und der Baubeginn eines Geschäfts- und Wohnhauses am Europaplatz samt Umgestaltung des Europaplatzes in Arbeit. Daneben wollen wir dem Stadtrat die energetische Ertüchtigung der Eisarena wie auch eines erhaltenswerten Teils der ehemaligen Königstherme vorstellen.

Aus dem ehemaligen Kronengarten am Europaplatz in Königsbrunn ist jetzt ein Parkplatz geworden. Foto: Jana Korczikowski

Im Heimatcheck unserer Zeitung haben vor allem die Lebensqualität und der Nahverkehr in Königsbrunn sehr gute Noten bekommen. Über ein fehlendes Schwimmbad als Ersatz für die Königstherme kamen viele Klagen. Einige fragten sich auch, wann die „Ruine“ abgerissen werde. Was können Sie als Kommunalpolitiker tun, um der Unzufriedenheit entgegenzuwirken?



Feigl: Es ist geplant, den Restbestand der ehemaligen Königstherme bis auf einen erhaltenswerten Teil weiter zurückzubauen und diesen dann samt Eisarena energetisch zu ertüchtigen. Sofern der Stadtrat mit dieser Vorgehensweise einverstanden ist, wird die „Ruine“ in den nächsten drei Jahren verschwinden. Damit kommen wir bei der Entwicklung des „Forums“ als Zentrum für Kultur, Freizeit und Sport, als Ort der Begegnung für die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner ein Stück weiter.

Viele Bürger fragen sich, wie es mit der ehemaligen Königstherme weitergeht. Foto: Marcus Merk

Werden Sie in drei Jahren wieder fürs Bürgermeisteramt kandidieren oder sind Sie schon amtsmüde?



Feigl: Es wäre vermessen, die Frage nach einer erneuten Kandidatur derzeit mit ja oder nein zu beantworten. Heute kann ich für mich sagen, dass ich das Bürgermeisteramt gerne ausübe.

Zur Person: Franz Feigl, 53, ist bereits seit 2014 Erster Bürgermeister in Königsbrunn (CSU). Mit rund 28.000 Einwohnern ist Königsbrunn die größte Stadt im Landkreis Augsburg. Im Stadtrat ist die CSU mit zwölf Sitzen vertreten, die Grünen belegen ebenso wie die Freien Wähler fünf Sitze, SPD drei, FDP/Bürgerforum wie auch AfD je zwei Sitze. Mit einem Sitz ist die Bürgerbewegung Königsbrunn e. V. vertreten.