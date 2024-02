Frau bringt während Reha ihre Katze unter – und bekommt sie nun nicht zurück

Plus Eine über 80-Jährige aus Königsbrunn hatte ihren Kater vorübergehend der Katzenhilfe ATTiS gegeben. Jetzt bekommt sie ihr Tier nicht zurück. Was steckt dahinter?

Im Haus dieser Frau sieht man sofort: Hier wohnt eine Katzenliebhaberin. Ein Kugelschreiber mit Pfotenaufdruck liegt auf dem Couchtisch, Fotos von Katzen hängen an der Wand, auf dem Esstisch steht eine kleine Katzenfigur. Sogar der Kratzbaum steht noch im Wohnzimmer. Die über 80-jährige Frau, die ihren Namen nicht öffentlich machen will, ist traurig. Denn ihr Kater lebt nicht mehr bei ihr.

Während sie ihre Geschichte erzählt, muss sie immer wieder innehalten, kämpft mit den Tränen. Ende vergangenen Jahres habe sie auf Reha gehen müssen. Da ihr Mann vor Kurzem verstorben ist, hat sie die Katzenhilfe ATTiS gebeten, sich während ihrer Reha um den Kater zu kümmern.