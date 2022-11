Königsbrunn

Königsbrunnerin lebt in Villa und kassiert trotzdem Sozialleistungen

Plus Eine Frau bezog Gelder von knapp 70.000 Euro. Ein bedürftiges Leben führte sie nicht. Stattdessen wohnte sie in einem großen Haus und reiste um die Welt.

Von Paula Binz

Das Leben, das eine Königsbrunnerin die vergangenen Jahre geführt haben soll, klingt nach einem Hollywoodfilm: Den Alltag verbrachte sie in einer Villa mit Pool und Luxusmöbeln. In den Schränken einiges an hochwertiger Markenkleidung. Daneben war sie ab und zu auf Fernreisen in den USA, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

