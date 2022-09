Königsbrunn

Frau tritt in Königsbrunn reihenweise Autospiegel ab: Ein Fall für die Psychiatrie?

Insgesamt 16 Autospiegel hat eine Frau in Königsbrunn kaputt geschlagen, jetzt kamen noch einmal fünf hinzu.

Plus Eine Frau hat zum wiederholten Mal ihre alkoholbedingte Wut an Autos in Königsbrunn ausgelassen. Die Betroffenen hoffen, dass die Behörden das Treiben beenden.

Von Adrian Bauer

Für die Bewohner einer Wohnstraße im Norden von Königsbrunn ist es mittlerweile ein ebenso trauriges wie ärgerliches Déjà-vu: Eine Frau aus der Nachbarschaft trinkt zu viel Alkohol, rastet aus und lässt ihre Wut an den Autos am Straßenrand aus. Fünf beschädigte Wagen waren es beim aktuellen Fall Anfang September, im vergangenen Jahr einmal 14 Autos im August und einmal 16 im November. Wenn Passanten dazwischen gingen, beleidigte sie diese, ließ aber von den Fahrzeugen ab. Jetzt fragen sich die Anwohner: Wann unternimmt jemand etwas gegen diese ständigen Ausraster?

