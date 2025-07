Freibier am Josefsbrunnen

Der Ortsverband der Königlich Bayerischen Josefspartei feierte gebührend das 20-jährige Bestehen des Josefsbrunnens mit Freibier und Musik. An diesem lauschigen Ort in der Raiffeisenstraße feierten rund 50 Mitglieder und Besucher bei angenehmen Temperaturen. Unser Mitglied Fritz Josef Schmurr spiele zur Unterhaltung auf seiner "Ziach". Die Josefs servierten erstmals, zum Jubiläum passend, den Kloster Reuthberg Josefibock, eine besondere Bierspezialität aus dem Tölzer Land.

Die Josefs freuten sich über prominenten Besuch von MdEP Markus Josef Ferber und Bürgermeister Franz Feigl, welche ein Grußwort sprachen. Feierlich überreichte der Ortsjosef Ralf Josef Herrmann den 5 Neumitgliedern ihre Josefsmitgliedsausweise, die der Weltparteivorsitzende Fritz Josef Baintner aus Aichach extra vorbeibrachte.

Der Kulturjosef Heinz Josef Gerstmayr berichtete über diese große Leistung der Josefs, vor 20 Jahren der Stadt und den Bürgern einen Brunnen zu schenken und einen der schönsten Plätze in der Stadt zur inneren Einkehr und Besinnung zu schaffen. Das Gedenken an die Leistungen des heiligen Josef, das Brauchtum und das Aufrechterhalten der Tradition sind der Antrieb der Josefs jährlich im März, an Josefi, eine große Josefifeier durchzuführen, sowie die Mitglieder im Juli zum Freibier am Brunnen einzuladen. Diese Besonderheit gibt es ausschließlich bei den Königsbrunner Josefs.

