Freie Wähler Königsbrunn wählen ihren Vorstand neu

Die Freien Wähler haben den Vorstand des Königsbrunner Ortsvereins neu gewählt. Dabei wurden zwei wichtige Posten neu besetzt.

Die Freien Wähler Königsbrunn haben bei ihrer Jahreshauptversammlung für die Jahre 2021 und 2022 ihren Vorstand neu gewählt. In seiner Funktion als Erste Vorsitzender eröffnete Jürgen Haumann die Veranstaltung und begrüßte die Gäste und Mitglieder, darunter auch die stellv. Kreisvorsitzende Brigitte Nöth, die im Laufe des Abends auch die Aufgabe der Wahlhelferin bei den Vorstandswahlen übernahm.

Jürgen Haumann wurde von den Mitgliedern in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt und geht damit in seine fünfte Legislaturperiode. Als seine Vertreter wurden Helmut Schuler (Zweite Vorsitzender) und Nicole Daferner (Dritte Vorsitzende) gewählt. Nicole Daferner übernimmt den Posten von Werner Mayr, der freiwillig aus seinem Amt ausgeschieden ist.

Freie Wähler Königsbrunn haben eine neue Schriftführerin

Klaus Hämmer wurde in seinem Amt als Kassenwart bestätigt und wird auch die nächsten zwei Jahre die finanziellen Aufgaben des Ortsverbandes leiten. In den Vorstand neu gewählt wurde Alexandra Stegemann als Schriftführerin, die zuletzt Beisitzerin im Ortsverband der FW war. In den weiteren Ämtern bestätigt wurden Ralf Herrmann (stellvertretender Schriftführer), Hildegard Fröhlich (stellvertretende Kassenwartin), Irene Tarasenko sowie Walter Lill als Kassenprüfer und Robert Gebauer als Jugendvertreter. In den Beisitz des Vorstands wurden Wanja Gürtler, Kai Sommer, Manfred Großhardt, Helmut Wiedemann, Angelika Hertle und Werner Mayr gewählt. Werner Berggold wurde nach den Wahlen erneut vom Vorstand zum Leiter der Geschäftsstelle berufen.

Für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft wurden diesem Jahr Robert Gebauer und Ingrid Wangner geehrt. In seinem Bericht erklärte der Vorsitzende, dass man sich für das Jahr 2022 noch einiges vorgenommen habe. So sind im Spätsommer und in der Adventszeit schon Aktionen vorgesehen, die man unbedingt durchführen wolle. Auch das traditionelle Herbstfest für die Mitglieder sei in diesem Jahr wieder geplant, sagte Haumann weiter. Der Fraktionsvorsitzende Helmut Schuler gab im Anschluss seinen Bericht zu den Tätigkeiten der Fraktion im Stadtrat ab. (AZ)