Freunde der Musik

Auf der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises der Musikschule Königsbrunn versammelten sich Mitglieder, Ehrengäste und Interessierte, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die künftigen Ziele des Vereins zu besprechen. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung von einem Klarinettentrio mit Anja Lichtblau, Jutta Klehr-Jasmer und Hans Fries.

Der Leiter der Musikschule, Robert Weisser, dankte dem Freundeskreis für dessen kontinuierliche Unterstützung. Auch Bürgermeister Franz Feigl sowie die Stadträte Alwin Jung, Walter Schuler und Helmut Schuler ließen es sich nicht nehmen, an der Versammlung teilzunehmen. Bürgermeister Feigl hob in seiner Ansprache die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und der finanziellen Unterstützung des Freundeskreises hervor und betonte die wichtige Rolle der Musikschule für die kulturelle Bildung in Königsbrunn. „Die Stadt kann nicht alles leisten, und gerade im Bereich der Kultur sind es Vereine wie der Freundeskreis, die einen entscheidenden Beitrag leisten“, so Feigl. „Ohne den unermüdlichen Einsatz der Vereinsmitglieder könnten viele Projekte, wie die Musikfreizeiten oder der Instrumentenverleih, nicht stattfinden.“

Musikschule Königsbrunn plant auch dieses Jahr wieder Veranstaltungen

Vorsitzender Joachim Marin ging auf Veranstaltungen wie den Tag der offenen Tür, das Sommerkonzert und das Adventskonzert der Musikschule ein. Der Verein zählt aktuell rund 120 Mitglieder.

Die Vorsitzenden Joachim Marin, Georg Bogendorfer, Olga Born, Thomas Retsch, Tobias Möhring und Anna Maihöfner wurden für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre langjährige Unterstützung der Musikschule von den Anwesenden mit Applaus bedacht. Besonders hervorgehoben wurde das Engagement von Retsch, der sich in die Mitgliederverwaltung eingearbeitet hat, sowie der stellvertretenden Leiterin der Musikschule, Dorothee Kiesewetter, die nun den Verleih der vom Freundeskreis erworbenen Instrumente übernimmt.

Der Tag der offenen Tür der Musikschule ist für den 17. Mai geplant, das Sommerkonzert wird am Sonntag, 20. Juli, in zwei Aufführungen stattfinden. Das jährliche Adventskonzert wird ebenfalls wieder Teil des Programms sein.