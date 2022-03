Königsbrunn

Friedenszug für die Ukraine: 300 Menschen ziehen durch Königsbrunn

Plus 300 Menschen setzen bei einem Friedensgebet in Königsbrunn ein starkes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine - mit Musik, Licht und großzügigen Spenden.

Von Hermann Schmid

Ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine, das wollte die Gruppierung "Gespür fürs Wir" und gewann in kürzester Zeit die Stadt, die beiden großen Kirchen sowie zahlreiche Musiker in Königsbrunn als Mitwirkende. Rund 300 Menschen nahmen am Donnerstagabend das Angebot an. Die ökumenische Friedensveranstaltung begann um 18 Uhr in der Kirche St. Ulrich, zum zweiten Teil vor der Johanneskirche zogen viele Menschen mit Lichtern in ihren Händen.

