Fronleichnamsfest mit Friedensmotto in Königsbrunn

Am Feiertag trafen sich in Königsbrunn Gläubige, um gemeinsam für den Frieden zu beten. Nach der Prozession gab es Gelegenheit zum Austausch.

Ein eindrucksvoller Altar war beim Fronleichnamsfest mit dem Motto "Frieden" der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Königsbrunn direkt vor dem Rathaus vom Kreis der jungen Erwachsenen aufgebaut und mit Texten begleitet worden. Diese handelten von der Bitte um Frieden – der Appell ging an Kriegsparteien, aber auch Streit unter Religionen, Kulturen, Familien.

Sichtbar gemacht war der Verlust von Frieden und die Zerstörung in Form des kaputten Christus auf dem Boden vor dem Altar. Die Hoffnung erhielt ebenso einen Platz: Auf schwarzem Untergrund waren viele Hundert Menschen symbolisch für die gesamte Menschheit auf der Welt gemalt, die zusammengehalten von einem breiten goldenen Band auf dem das Wort Frieden in vielen Weltsprachen geschrieben stand. Der Lesungstext handelte passend von den Seligpreisungen, die Jesus von Nazareth den Menschen mit auf den Weg gegeben hatte. Erstkommunionkinder streuten später beim Altar ihre Blütenblätter um den verwundeten Korpus von Jesus Christus.

Blasorchester Königsbrunn umrahmte die Feier

Vor der Kirche St. Ulrich war ein Herz-Blütenteppich mit einer großen weißen Taube und dem Ölzweig gelegt worden. "Wir gehen für den Frieden in der Welt betend auf die Straße, aber jeder von uns kann bei sich und vor seiner Haustür seinen persönlichen Teil dazu beitragen, in unmittelbarer Umgebung für Frieden zu sorgen", hatte zuvor Pfarrer Bernd Leumann in seiner Predigt gesprochen. Nach der Prozession bei der die Fahnenabordnungen der Vereine, unter anderem der Feuerwehr, dem Rotes Kreuz oder auch der Josefspartei sowie die städtischen Vertreter mitliefen, waren vor der Kirche noch ein Umtrunk und die persönliche Begegnung geboten. Das Blasorchester unter Leitung von Walter Schuler bot dazu ein fröhliches Platzkonzert.