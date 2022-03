Königsbrunn

12:27 Uhr

Führerscheinloser Autofahrer verursacht Unfall in Königsbrunn

An der Kreuzung Lechstraße/Blumenallee in Königsbrunn hat es einen Autounfall gegeben.

Ein Mann hat an der Kreuzung Blumenallee/Lechstraße in Königsbrunn einen Unfall verursacht. Der Schaden geht in die Tausende, doch das ist nicht das einzige Problem.

An einer unfallträchtigen Kreuzung im Königsbrunner Süden hat es wieder gekracht: Ein 53-jähriger Mann wollte am Dienstagabend gegen 17.55 Uhr aus der Blumenallee über die Lechstraße in die Benzstraße fahren. Dabei übersah er laut Polizei einen Wagen, der auf der Lechstraße in Richtung Osten unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen und wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Sachschaden von 5000 Euro aus. Der 53-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Bei der Unfallaufnahmen stellte sich heraus, dass der Mann noch weitere Probleme bekommt: Er ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und hätte somit gar nicht am Steuer sitzen dürfen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

