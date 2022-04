Diese fünf Leser haben Karten für Sissi Perlinger in Königsbrunn gewonnen

Die Größen der bayerischen Kabarett-Szene geben sich in Königsbrunn die Klinke in die Hand. Wir haben Tickets für den Auftritt von Sissi Perlinger verlost.

Kurz nach dem Auftritt von Luise Kinseher darf der Kulturverein KliK die nächste bayerische Kabarettgröße in Königsbrunn begrüßen: Sissi Perlinger kommt am Freitag, 22. April, um 20 Uhr in den Saal des evangelischen Gemeindezentrums.

Sissi Perlinger präsentiert in Königsbrunn ihr Musikkabarett-Programm "Die Perlingerin - worum es wirklich geht". Sissi Perlinger, ein Mensch gewordenes Gesamtkunstwerk kitzelt dabei die Glücks-Synapsen. In ihrem Programm macht sie sich Gedanken über den wahren Sinn des Lebens und gibt Einblicke, wie man sich weiterentwickeln und die Themen der heutigen Zeit meistern kann. Ihr neues Programm ist tiefgründig, hochphilosophisch und soll die Zuhörenden amüsieren und inspirieren.

Musikkabarett mit Sissi Perlinger: Leser gewinnen Eintrittskarten

Für den Event haben wir jeweils fünfmal je zwei Eintrittskarten verlost. Die Gewinner sind:

Kai Sommer, Königsbrunn

Stefan Rörig, Obermeitingen

Helmut Zott, Wehringen

Stefanie Wagner, Königsbrunn

Kornelia Gall, Königsbrunn

Wir gratulieren und wünschen viel Vergnügen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit (Ausweis nicht vergessen). Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Karten zum Preis von 24 Euro gibt es im Vorverkauf im Kulturbüro Königsbrunn, Tel. 08231/606260 und in der Stadtbücherei Königsbrunn, Tel. 08231/606255, sowie an der Abendkasse. (AZ)