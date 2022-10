Fünf Leser haben Karten für den Auftritt von Wolfgang Krebs gewonnen

Wolfgang Krebs kommt nach Königsbrunn ins Trachtenheim. Fünf unserer Leser haben Karten gewonnen.

Die Königsbrunner Kleinkunstbühne holt im November einen der bekanntesten bayerischen Kabarettisten auf die Bühne im Saal des Trachtenheims: Wolfgang Krebs zeigt am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr sein Programm "Vergelt's Gott" und fünf unserer Leser haben Karten gewonnen.

Eine dramatische Lage: Die Hölle ist übervoll mit bayerischen Politikern – dafür kommt im Himmel schon seit vielen Jahren keiner mehr an. Notstand im Paradies! Nach Jahrzehnten der Stille wird der direkte Draht der bayerischen Staatsregierung vom Himmel ins Hofbräuhaus reaktiviert. Alois Hingerl wurde längst ersetzt: König Ludwig ist seit 2007 geheimer Rat von Petrus persönlich, sein direkter Ansprechpartner auf Erden: Edmund Stoiber. Der Kini bittet einzelne Kandidaten zum Rapport. Wolfgang Krebs schlüpft erneut virtuos in die Erscheinungsbilder und Stimmbänder aktueller Politiker und Zeitgenossen. In fliegendem Wechsel und mit wechselnden Fliegen.

Wir haben fünfmal zwei Karten für die Veranstaltung verlost. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner:

Hans Neusiedl, Königsbrunn

Maria Ruider, Bobingen

Herbert Braunmüller, Königsbrunn

Dagmar Dietrich, Langerringen

Hans-Peter Hell, Königsbrunn

Wir gratulieren und wünschen allen Gewinnerinnen und Gewinnern viel Vergnügen. Die Tickets können an der Abendkasse abgeholt werden. Bitte bringen Sie zur Sicherheit ihren Personalausweis mit und beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Tickets gibt es zum Preis von 24 Euro unter www.kleinkunstbuehne-koenigsbrunn.de. (AZ)