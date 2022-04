Luise Kinseher in Königsbrunn: Diese Leser haben Karten gewonnen

Etwa 100 Leser haben sich an unserem Gewinnspiel zum Auftritt von Luise Kinseher in Königsbrunn beteiligt. Jetzt stehen die fünf glücklichen Gewinner fest.

Eine der bekanntesten bayerischen Kabarettistinnen kommt bei einer Veranstaltung des Kulturvereins KliK am Freitag, 8. April, nach Königsbrunn: Die Mama Bavaria vom Nockherberg, Luise Kinseher, beschäftigt sich in ihrem Kabarettprogramm mit vielen Fragen von globalem Ausmaß. Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das für die Welt? Hat sich der Bayer seine "Heimat" nur ausgedacht? Was denkt die letzte Nonne Bayerns darüber, und was hat die Schützenliesel damit zu tun? "Mamma Mia Bavaria! Heimat ist da, wo es besonders wehtut!"

Mama Bavaria in Königsbrunn: Das sind die Gewinner

Wir haben fünfmal zwei Karten für dieses Event verlost, fast 100 Leser haben mitgemacht. Hier sind die Gewinner:

Ursula Lasch, Königsbrunn

Christine Lutz, Königsbrunn

Thomas Stahl, Großaitingen

Waltraud Reitmeir, Königsbrunn

Anni Henkel, Mittelneufnach

Wir gratulieren und wünschen viel Vergnügen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit (Ausweis nicht vergessen).

Karten gibt es zum Preis von 24 Euro im Kulturbüro unter Telefon 08231/606-260 oder in der Stadtbücherei unter Telefon 08231/606-255. (AZ)