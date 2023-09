Für die Senioren ist der Montag der schönste Tag der Woche

Plus Seit nunmehr fünf Jahren treffen sich Senioren immer montags in Königsbrunn. Das Angebot ist mehr als ein Stammtisch, es bereichert das Leben einsamer Menschen.

Am 18. September 2018 saß im Königsbrunner Café Mozart eine Gruppe Senioren gesellig zum Spiel und Gespräch zusammen. Was relativ unspektakulär klingt, sollte der Beginn einer Erfolgsgeschichte werden: Es war die Geburtsstunde des "Treffs Aktiver Königsbrunner Senioren".

Werner Zahn, der Initiator des kostenfreien Angebots zum geselligen Beisammensein, erinnert sich an die Anfänge. "Ich hatte damals gerade eine Weiterbildung zum Seniorentrainer gemacht, das war in Franken. Es gab einen Vor-Ort-Besuch bei einem offenen Treffen von Senioren, die einsam sind", sagt der Leiter der Königsbrunner Freiwilligen-Agentur.