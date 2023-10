Für mehr Klimagerechtigkeit: Faires Frühstück in Königsbrunn

Süßes und Deftiges, Obst und Gemüse kamen für die "Fairen Wochen" im Weltladen in Königsbrunn auf den Tisch. Was neu im Sortiment ist.

"Klimagerechtigkeit" ist das Motto der "Fairen Wochen 2023". Dass Klimagerechtigkeit und Essen zusammenhängen, merkten Bürgerinnen und Bürger in Königsbrunn am vergangenen Samstag beim ersten "Fairen Frühstück" im Weltladen. Dazu aufgerufen hatten die Steuerungsgruppe der Stadt "Fairtrade-Town" und der Weltladen Königsbrunn unter Leitung von Gerlinde Ostermeier. Bereits bei Ladenöffnung waren Kundinnen und Kunden da.

Das Buffet bot auf freiwilliger Spendenbasis Produkte der GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt) und des fairen Handels wie Marmeladen und Honig, ergänzt durch regionale Backwaren und Muffins, Nussecken oder Brownies, die das Ladenteam aus fairen Bio-Produkten gebacken hat. Dazu kamen Obst, Gemüse und gefüllte Datteln. Wer es herzhafter mochte, konnte Brotaufstriche aus dem Weltladenangebot kosten und verschiedene Käsesorten in Bioqualität probieren. Unter den Gästen waren Bürgermeister Franz Feigl (CSU), einige Stadträte und die Kirchenvertreter beider großen Gemeinden. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit auch zum Einkauf. Für jeden Einkauf gab es eine Banane geschenkt. Denn fair gehandelte Bio-Bananen sind neu im Angebot.

Ursula Jung freut sich über Resonanz in Königsbrunn

Ursula Jung (Grüne), dritte Bürgermeisterin und Vorsitzende der Steuerungsgruppe, sagte: "Wir freuen uns über die große Resonanz und dass so viele Interessierte zum ersten fairen Frühstück in Königsbrunn gekommen sind." Die Klimakrise sei längst da. "Wir brauchen dringend mehr Klimagerechtigkeit. Der faire Handel ist so wichtig, vor allem in den produzierenden Ländern des Südens." Stadträtin Andrea Collisi (SPD) ergänzte: "Alle können ihren Teil dazu beitragen, dass die Weltgemeinschaft gerechter wird." Die nächste Veranstaltung im Weltladen ist die Verkostung "Wein und Schokolade". (AZ)