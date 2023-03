Für Mitfahrbänke findet sich in Königsbrunn keine Mehrheit

Plus Der Königsbrunner Stadtrat diskutiert über einen Antrag, den Nicolai Abt vor fast dreieinhalb Jahren an die Stadt gerichtet hatte. Es gibt unterschiedliche Meinungen.

Die Stadt wird keine Mitfahrbänke einrichten, an denen Bürger und Bürgerinnen relativ einfach signalisieren können, dass sie eine Mitfahrgelegenheit innerhalb der Stadt wünschen. Eine klare Mehrheit des Stadtrats sprach sich am Dienstagabend dagegen aus.

Das Gremium reagierte damit auf einen Antrag, den SPD-Stadtrat Nicolai Abt Ende Oktober 2019 als Bürger an die Stadt gerichtet hatte, etwa sechs Wochen, bevor er von der Königsbrunner SPD als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im März 2020 nominiert wurde. Er hatte damals angeregt, die Stadt möge entlang der alten B 17 vier oder fünf Mitfahrbänke einrichten, "um eine verbesserte, flexible und kostengünstige Anbindung der Stadtbereiche, insbesondere ' Königsbrunn Süd' an die Mitte der Stadt, aber auch an alle anderen Stadtteile, für Personen nahezu jeden Alters ohne eigenes Kfz, zu ermöglichen". Nach einer Probephase könne das Angebot ausgeweitet werden. Nicolai hatte im September 2019 begonnen, sich zu städtischen Themen zu Wort zu melden, vor allem auf Facebook.

Stadtwerke-Geschäftsführer bezieht Stellung

Nachdem die SPD-Fraktion Anfang Februar gefordert hatte, diesen Antrag endlich zu behandeln, war jetzt Rudolf Willer, Geschäftsführer der Stadtwerke, gefordert, dazu Stellung zu nehmen. Er räumte eingangs ein, dass er den Wortlaut des damaligen Antrags nicht kenne und ihn aus Unterlagen und Zeitungsartikeln rekonstruiert habe. Er berichtete, das Thema sei zwar auf einer Sitzung des Werkausschusses 2021 behandelt, aber damals nicht weiterverfolgt worden, weil Mitfahrbänke kein Angebot des ÖPNV seien, für den die Stadtwerke zuständig seien. Aktuell sehe er das Thema kritisch.

Mitfahrbänke seien vielleicht in ländlichen Regionen hilfreich. In Königsbrunn sei es aber nicht sinnvoll, weitere Mobilitätsmöglichkeiten zu schaffen neben den Stadtbussen, die seit Start der Tramlinie drei im Dezember 2021 das Stadtgebiet erschließen und deren Haltestellen gezielt so gelegt wurden, dass sie von den meisten Wohngebieten höchstens 400 Meter entfernt liegen.

Sicherheit von Mitfahrbänken wird angezweifelt

In der Aussprache ging es dann aber weniger um diesen Aspekt als um die Frage, wie sicher solch ein Angebot für die Nutzer sei. Für Kinder und Jugendliche sei es riskant, argumentierte Alexander Leupolz (CSU), zudem habe auch nicht jeder Pkw-Halter eine Insassenversicherung abgeschlossen. Auch Claudia Deeney (Grüne) und Helmut Schuler ( Freie Wähler) betonten das Risiko, das jungen Menschen bei solchen Mitfahrten eingehen. Es passe nicht, dass dies dann als Angebot der Stadt präsentiert werde.

"Es muss ja niemand einsteigen", hielt Nicolai Abt dagegen. Mitfahrbänke könnten in Königsbrunn funktionieren, denn es gebe eine hohe Pkw-Frequenz in der Stadt. "Wenn es nicht funktioniert, dann bauen wir die Schilder wieder ab und hätten dann sieben Bänke mehr in Königsbrunn", sagte er. Ähnlich argumentierten auch Peter Sommer (Bürgerbewegung Königsbrunn) und Christian Toth (FDP). In der Abstimmung sprachen sich dann neben der dreiköpfigen SPD-Fraktion nur Toth und Sommer sowie Tanja Kuschill (Freie Wähler) für das Projekt aus.

Zu einem anderen Mobilitätsthema stellten die Freien Wähler einen Antrag: Sie regten an, die Stadt solle im Umfeld des Kiosks am Ilsesee solide Abstellplätze für Fahrräder anlegen.