Gärtnern in Zeiten des Klimawandels

Wie kann man den Garten an das veränderte Klima anpassen? Der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Bernhard Frey weiß, worauf es ankommt.

Wenn im Sommer wochenlang Temperaturen über dreißig Grad herrschen und kein Tropfen Regen fällt, gedeihen viele Gartenpflanzen nicht mehr wie bisher. Bernhard Frey, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, gab in einem Vortrag beim Verein für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn Tipps, wie man den eigenen Garten unterstützen kann.

Im Garten des Vereinsgebäudes an der Egerländer Straße saßen Mitglieder und Interessierte an langen Tischen bei kühlen Getränken, hörten zu und stellten Fragen. „Unser Klima wird nicht mediterran werden“, erläuterte Frey. Am Mittelmeer seien die Winter mild, bei uns hingegen werde es weiterhin Frost geben. Die Entwicklung gehe hin zu kalten Wintern und heißen Sommern, vergleichbar mit den Verhältnissen im Kaukasus oder in der amerikanischen Prärie.

Rasen erholt sich nach Trockenperioden schnell

„Gar keine Sorgen machen muss man sich um den Rasen“, so Frey, denn kaum eine Pflanze erhole sich nach einer Trockenperiode so zuverlässig wie Gras. Sobald es wieder ausreichend regne, werde es wieder grün. Auch Bäume und Sträucher überstehen heiße Sommerwochen, da ihre Wurzeln tief in die Erde reichen. Beerensträucher entwickeln allerdings kleinere Beeren. Hilfreich sei hier eine Unterpflanzung der Sträucher mit niedrigen mehrjährigen Blumen, sogenannten Bodendeckerstauden, wie etwa Waldsteinie oder Felsen-Storchschnabel. Anders sieht es aus bei neu gepflanzten Gehölzen. „Nach dem Pflanzen muss ein Jahr lang gegossen werden, und zwar tiefgründig“, erläuterte Frey. Dafür wird um die Pflanze aus Erde ein ringförmiger Gießrand angelegt. Man gießt so ausgiebig, dass innerhalb des Gießrands eine Pfütze entsteht, die allmählich in tiefe Bodenschichten versickert.

Gemüsebeete brauchen viel Wasser. Die beste Zeit zum Gießen ist früh am Morgen, so Frey weiter. Zum einen nimmt der nachtkühle Boden das Wasser besser auf. Zum anderen erleiden auch Pflanzen einen Schock, wenn sie später am Tag von der Sonne erhitzt sind und mit kaltem Wasser übergossen werden. Abends zu gießen hat zur Folge, dass die Blätter in der Nacht feucht bleiben und dadurch einen idealen Nährboden für Schnecken und Pilzkrankheiten wie Mehltau bieten.

So kann der Wasserbedarf der Pflanzen reduziert werden

Um den Wasserbedarf in Grenzen zu halten, kann man auf zwei ganz unterschiedlichen Arten dafür sorgen, dass weniger Wasser aus dem Boden verdunstet. Entweder man bedeckt den Boden zwischen den Pflanzen mit Mulchmaterial oder man sorgt durch oberflächliches Hacken dafür, dass die Kapillaren, durch die das Wasser seinen Weg nach oben findet, in der oberen Bodenschicht zerkrümelt werden. Dadurch bleibt die Erde unter dieser oberen, trockenen Schicht relativ feucht. Der Nachteil dieser Methode ist die Notwendigkeit, die Arbeit recht häufig durchführen zu müssen. Beim Mulchen wird organisches Material, wie Stroh, Rasenschnitt, Herbstlaub, Rindenmulch oder gehäckseltes Holz, in einer wenige Zentimeter dicken, lockeren Schicht auf dem Boden verteilt. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sich Schnecken unter der Mulchschicht verstecken können.

Im Ziergarten brauchen einjährige Blumen, die im Frühjahr gesät werden und im Herbst absterben, viel Wasser, da sie wenig Zeit haben, ihre Wurzeln auszubilden. Genügsamer sind mehrjährige Blumen, genannt Stauden. Eine Mischung aus hohen und niedrigen Stauden, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen, bildet einen malerischen Anblick im Garten und gleichzeitig wird der Boden darunter das ganze Jahr über beschattet. Beliebte große Stauden wie Hohe Flammenblume oder Rittersporn benötigen allerdings viel Wasser. Weitaus seltener gegossen werden müssen Sonnenhut, Stauden-Sonnenblume oder Lupine, die ihren Ursprung in der amerikanischen Prärie haben.