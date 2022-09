Königsbrunn

vor 32 Min.

Gäste trotzen beim Königsbrunner Weinfest dem Schmuddelwetter

Plus Dunkle Wolken und kalte Temperaturen können die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner nicht abschrecken: Beim Weinfest vor dem Rathaus wird trotzdem fröhlich gefeiert.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

"Das Königsbrunner Wetter passt nicht immer zu unseren Festen", sagte Bürgermeister Franz Feigl beim Neubürgerempfang, während draußen vor der Rathaustür noch die letzten Arbeiten zum Start des Weinfests erledigt wurden. "Aber die Feste passen zu den Menschen in Königsbrunn", fügte Feigl an. Den ganzen Tag über war der Himmel wolkenverhangen und es regnete. Doch pünktlich zum Beginn des Weinfests lockerte sich die Bewölkung auf und es gab nur noch gelegentlich ein paar Spritzer von oben. So dauerte es nicht lange und der Rathausplatz füllte sich mehr und mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .