Garagen in Königsbrunn mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben am Samstag mehrere Garagen in Königsbrunner Wohngebieten mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Unbekannte Täter haben mehrere Garagentore in Königsbrunn mit Graffiti verunstaltet. Wie die Polizei berichtet, passierten die Taten am vergangenen Samstag, 12. November, zwischen 19 und 21 Uhr. Betroffen sind zwei Garagen in der Chiemseestraße, sowie eine weitere in der Nördlinger Straße. Bei allen wurden mit schwarzer Farbe Symbole gesprüht.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um mehrere Täterinnen und Täter handelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen zu dem Fall gemacht hat, soll sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)