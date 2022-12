Königsbrunn

vor 52 Min.

Darum heulten Mittwochnacht in Königsbrunn die Sirenen

Artikel anhören Shape

In Königsbrunn heulten am frühen Mittwochmorgen die Sirenen. Die Feuerwehr mussten wegen eines Gasalarms in der Fuggerstraße ausrücken. Was dahinter steckte.

Wegen eines Gasalarms hat die Königsbrunner Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen einen größeren Einsatz gefahren. Weil in solchen Fällen viele Einsatzkräfte benötigt werden, heulten zur Alarmierung auch die Sirenen, was zahlreiche Menschen aus dem Schlaf riss. Ein Anrufer hatte bei der Leitstelle in Augsburg einen verdächtigen Geruch in der Fuggerstraße gemeldet. Am Ort des Geschehens fanden die Feuerwehrleute jedoch nichts, was auf ein Gasleck hindeutete. Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise handelt es sich um einen bewussten Fehlalarm. Laut Polizei kam der Anruf wohl aus Augsburg und nicht aus Königsbrunn. Nun wird versucht, den Anrufer oder die Anruferin ausfindig zu machen. (adi)

Themen folgen