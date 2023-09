Die Zeiten für das Königsbrunner Foto-Projekt wurden verlängert

Zu wenig Anmeldungen gab es bisher für das Foto-Projekt in Königsbrunn, Schuld könnte das heftige Unwetter sein. Deshalb wurden die Termine nach hinten verlegt.

In Königsbrunn steht ein besonderes Projekt an: Mehrere Foto-Touren durch die Stadt mit erfahrenen Fotografen. Aufgrund zurückhaltender Anmeldung wurden die Termine nun nach hinten verschoben.

Beim Königsbrunner Foto-Projekt werden die persönlichen Höhepunkte mit der Kamera fotografisch erkundet - egal, ob mit "echter Kamera" oder mit dem Smartphone. Zwei erfahrene Fotografierende stehen mit Tipps und Anregungen bei der Foto-Safari zur Seite. Initiiert wurde das Projekt von Inklusions- und Integrationsreferentin Andrea Collisi gemeinsam mit der Leiterin des Mehrgenerationenhauses Ramona Markmiller.

69 Bilder Die Unwetter-Bilanz im Landkreis Augsburg in Bildern Foto: Marvin Englert

Eigentlich wäre am 7. September die erste Vorbesprechung im Mehrgenerationenhaus erfolgt, der kostenfreie Workshop hätte am 9. September stattgefunden. "Leider sind trotz großen Zuspruchs bisher wenige Anmeldungen eingegangen", sagt Ramona Markmiller. "Vielleicht liegt es auch am schweren Unwetter, das kurz nach der Ankündigung wütete." Sie könne sich vorstellen, dass viele mit den Folgen und Schäden beschäftigt waren, die der Hagel angerichtet hat. Auf der anderen Seite mache die teils verwüstete Landschaft möglicherweise wenig Lust zu Fotografieren.

Auch nach dem Unwetter gibt es besondere Motive zu entdecken

Aber auch nach dem Hagel gibt es besondere Motive in der Stadt zu entdecken. Die Foto-Touren sollen schließlich die Realität abbilden und keine scheinbar perfekte Landschaft. Deshalb rührt Markmiller noch einmal die Werbetrommel und hofft auf weitere Anmeldungen. Dafür wurden die Termine verlegt: Die Vorbesprechung für alle Interessierten findet nun am Samstag, 9. September, um 10 Uhr statt (Dauer etwa eine bis eineinhalb Stunden). Der Workshop zum Umgang mit der eigenen Kamera wird am Samstag, 16. September, von 10 bis etwa 12 Uhr abgehalten. Beide Termine finden im Mehrgenerationenhaus in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 98 statt.

Die voraussichtlichen Termine für die Foto-Touren durch Königsbrunn werden am Sonntag, 24. September, und Samstag, 30. September, sein. Eine Foto-Vernissage zum Abschluss ist im Oktober geplant. Eingeladen zur Foto-Tour sind alle Bewohnerinnen und Bewohner Königsbrunns, egal ob alteingesessen, neu zugezogen oder asylsuchend. Die Teilnahme ist bei allen Terminen kostenlos möglich, eine Anmeldung aber wünschenswert - per E-Mail an andreacollisi@t-online.de oder telefonisch unter 0160/8736711. Eine eigene Kamera sollte mitgebracht werden.

Lesen Sie dazu auch