Königsbrunn will kein Hotel im Industriegebiet: Wieso es wohl trotzdem gebaut wird

Ein Hotel mit kleinen Zimmern fast ohne Angestellte in der Hunnenstraße will niemand aus dem Königsbrunner Bauausschuss. Das wurde, wie berichtet, bereits Anfang des Jahres deutlich, als Stadtrat Helmut Schuler (FW) die Pläne mit der „Käfighaltung bei Hühnern“ verglich. Auch in der jüngsten Sitzung sprachen sich alle Lokalpolitiker dagegen aus. Realität könnte das Hotel mit 68 Zimmern gegenüber dem Neo-Einkaufszentrum dennoch werden.

Geplant ist ein Hotel mit vier Geschossen, ohne Rezeption, repräsentativen Eingang, Zimmerservice oder Frühstücksraum. Das Konzept, das dem Bauherrn vorschwebt, sieht Einzel- und Doppelzimmer vor. Zielgruppe sind Geschäftsleute, Außendienstmitarbeiter, Durchreisende. Die Zimmer sollen günstig angeboten werden. Sie sind nur online buchbar. Eingecheckt werden könnte jederzeit per Türcode.

Landratsamt will Hotel in Königsbrunn genehmigen - gegen Willen der Stadt

Das Landratsamt teilt die Vorbehalte des Königsbrunner Bauausschusses nicht, wie aus einem Schreiben hervorgeht. Das Gebäude füge sich in die Umgebung ein, heißt es seitens der Behörde. Als Hotel, dessen Betrieb vom üblichen Beherbergungsbetrieb abweiche, sei es auch im Industriegebiet zulässig. Auch Lärm und Licht, die von dem Hotel ausgehen würden oder der Lärm, der von den benachbarten Betrieben auf das Hotel einwirke, seien akzeptabel. Das Landratsamt kann sich über die Bedenken der Stadt hinwegsetzen und das Projekt erlauben.

Fügt es sich wirklich in die Umgebung ein? Fabian Zehner von der Bauverwaltung sieht das anders: „Das Neo ist eine absolute Sonderform des Bauens, ein Fremdkörper, der nicht als Referenz gesehen werden kann.“ Stadtrat Nicolai Abt (SPD) stört sich vor allem an den lediglich 25 Stellplätzen. Laut Stellplatzsatzung reichen die zwar locker aus. Da in dieser speziellen Art von Hotel aber zu erwarten sei, dass fast jeder Gast allein mit dem Auto anreise, fürchte er, dass viele auf den Parkplatz des Neo-Einkaufszentrums ausweichen. Dessen Besitzer werden das laut Abt nicht zulassen. Die Folge laut dem SPD-Stadtrat: „Dann stehen sie auf der Straße.“ Er hofft, dass die Stadt sich gegen das Landratsamt durchsetzt.

Stadträte hoffen weiter, das Hotel in Königsbrunn verhindern zu können

Das hofft auch Helmut Schuler (FW). Er wundere sich, sagte er, dass das Landratsamt die Lärmbelästigung für das Hotel als nicht bedenklich einstuft, schließlich werde nebenan mit schwerem Gerät gearbeitet. Alwin Jung (Grüne) sagte, dass er das Hotel an dieser Stelle weiterhin ablehne, obwohl er das Konzept generell gut finde.

Bürgermeister Franz Feigl (CSU) merkte an: „Außerdem ist das eine Versiegelung des Grundstücks, da bleibt nichts mehr übrig.“ Problematisch könne es außerdem für die benachbarten Betriebe werden. Sollten diese Mal erweitern wollen, könne sein, dass das nicht, oder nur unter strengen Auflagen möglich sei, damit der Immissionsschutz des Hotels gewährleistet bleibe. „Das ist nicht trivial“, sagte Feigl. „Da habe ich schon arge Bauchschmerzen.“ Dennoch gab er zu Bedenken: Für eine Klage rechne er der Stadt keine großen Chancen aus. Schließlich gebe es für das betroffene Gebiet keinen Bebauungsplan. Doris Lurz (Grüne) schlug vor, bei der ablehnenden Haltung zu bleiben, um ein politisches Zeichen zu setzen. Eine Klage ohne Aussicht auf Erfolg sei aber Geldverschwendung. Die anderen Mitglieder des Bauausschusses sahen das ähnlich und lehnten das Vorhaben erneut einstimmig ab.

Das Landratsamt gibt der Stadt bis zur Stadtratssitzung am 30. September Zeit, um erneut über den Antrag zu entscheiden. Es kündigt aber bereits an, dass es bei weiterer Ablehnung das gemeindliche Einvernehmen voraussichtlich ersetzen werde. Das Hotel könnte dann gegen den Willen der Stadträte gebaut werden.