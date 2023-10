Geht's no? Kabarettist Silvano Tuiach kommt nach Königsbrunn

Kabarettist Silvano Tuiach kommt nach Königsbrunn. Er beschäftigt sich mit Blessuren des Älterwerdens, Gender-Wahnsinn und Tücken der Künstlichen Intelligenz.

Corona, Inflation, Wirtschaftsrezession und Kriege: Ist Humor in diesen schwierigen Zeiten überhaupt noch angebracht?



Silvano Tuiach: Humor löst keine Weltprobleme. Das steht fest. Aber ich denke, dass das Leben der Menschen, die sich Sorgen machen, in herkömmlichen Bahnen verläuft. Jeder muss essen, schlafen, arbeiten oder sich um Kinder kümmern. Vieles im Leben lässt sich mit Humor doch viel besser bewältigen. Humor darf gleichzeitig kein Opfer der aktuellen Krisen sein.

Sie machen kein politisches Kabarett, sondern haben mehr die kleine Welt zu Hause im Visier.



Tuiach: Dazu gehören auch die Sprache und der Dialekt. Ich habe immer ein Lexikon der ausgestorbenen Wörter dabei. Dazu gehört zum Beispiel das Pauspapier. Ein Jugendlicher wird Ihnen heute sagen, dass er kein Pauspapier braucht. Schließlich holt er sich in der Pause einen Döner. Auch der Playboy stirbt aus. Er wurde im Zuge der Me-Too-Skandale weggefegt. Oder denken Sie an den Spießer, der vielleicht mit weißen Tennissocken und Sandalen in den Urlaub gefahren ist und spielenden Kindern den Ball weggenommen hat. Wer weiß denn heute noch, was ein Spießer ist? Oder ein Backfisch?

Ein Fischstäbchen?



Tuiach: Nein, das war früher die Bezeichnung für ein heranwachsendes Mädchen im Jugendlichenalter. Mädchen, die einem früher besonders gut gefallen haben, hat man als Wonneproppen bezeichnet.

Aber woher kommt dann die Bezeichnung Backfisch?



Tuiach: Da bin ich völlig überfragt. Ich muss auch beim Spießer passen. Ich kenne den "Spieß" von der Bundeswehr. Er war ja resolut. Das Pauspapier stammt natürlich vom Abpausen, also Vervielfältigen. Heute wird nicht mehr abgepaust, vielleicht gerade noch gefaxt.

Was erwartet die Gäste bei Ihrem neuen Programm noch?



Tuiach: Ich trage dem Umstand Rechnung, dass mein Publikum nicht mehr das jüngste ist und beschäftigte mich deshalb zum Beispiel mit den Blessuren des Älterwerdens. Und wie man damit umgehen kann. Ich gebe zum Beispiel Tipps, was man machen kann, wenn das Hirn streikt. Ich habe früher schon einmal vorgeschlagen, dass jeder über 65 Jahren ein Namensschild tragen sollte. Aber das kollidiert heute ja mit dem Datenschutz.

Was tun?



Tuiach: Jeder sollte einen QR-Code auf das Schild schreiben. Der lässt sich ja mit dem Handy scannen und schon ist der Name wieder da. Ein anderes Beispiel: In der Apotheken-Umschau stand neulich, dass man auch im hohen Alter noch Fremdsprachen lernen sollte. Uns Augsburgern kommt das entgegen, denn wir haben ja eine eigene Sprache.

Haben Sie ein Beispiel?



Tuiach: Wir Augsburger sagen: "Der ist dagflackt und hot koin Zuckerer mehr gmacht." Auf Hochdeutsch heißt das: "Er lag am Boden und hat sich nicht mehr bewegt." Im neuen Programm kommt auch Herr Braun als Stargast auf die Bühne und spielt meinen Gegenpart. Er fragt, ob ich vielleicht in einer Parallelwelt lebe. Herr Braun hält mich für einen Hinterwäldler, der die echten Probleme gar nicht auf dem Schirm hat.

Ist der Grantler Walter Ranzmayr, den Sie seit vielen Jahren auf der Bühne verkörpern, in Königsbrunn auch dabei?



Tuiach: Klar, immer am Ende des Programms. Er gibt vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf die bevorstehende Adventszeit. Natürlich gibt es auch Rückblicke. Als 73-Jähriger schaue ich auf manches im Leben mit Wehmut zurück.

Wieviel Ranzmayr steckt in Tuiach?



Tuiach: Eigentlich wenig. Wenn nicht, dann wäre das schlimm. Von der Figur Ranzmayr steckt nur in mir, dass ich sprachlich und von der charakterlichen Beschaffenheit viele Menschen vom Typ Ranzmayr kennengelernt habe. Ich selber bin kein Ranzmayr. Und wenn doch, dann müsste ich rot werden beim Blick in den Spiegel.

Zur Person: Zur Vorpremiere kommen Silvano Tuiach und Herr Braun am Freitag, 20. Oktober, ins Königsbrunner Trachtenheim. Der Abend des Kulturvereins Klik beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Kulturbüro Königsbrunn und in der Stadtbücherei Königsbrunn sowie online unter www.reservix.de. Weitere Auftritte von Silvano Tuiach mit seinem Programm "Geht's no" sind in Königsbrunn (25. November), in Bobingen (16. März) und in Gersthofen (4. April) geplant.