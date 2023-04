Geldbörse gestohlen: Video überführt Diebin

Noch in der Nacht konnte die Polizei den Diebstahl einer Geldbörse in einer Königsbrunner Tankstelle aufklären.

Diesen Tankstellen-Besuch wird eine Frau so schnell nicht vergessen: Sie bezahlte am Sonntagabend nach dem Tanken die Rechnung. Dann passierte es: Sie vergaß auf dem Tresen ihre Geldbörse. Wenig später bemerkte sie den Verlust und kehrte um. Doch der Geldbörse war weg. Die hatte nämlich eine Frau an sich genommen.

Besuch von der Polizei

Das war auf der Videoaufzeichnung der Tankstelle zu erkennen. Noch in der Nacht konnte die Polizei herausfinden, um wen es sich handelte. Die Frau erhielt Besuch von den Beamten, die das gestohlene Bargeld sicherstellten. Die Geldbörse hatte die Frau angeblich bei der Sparkasse in Königsbrunn weggeworfen. Gefunden wurde sie bislang nicht. Die Frau erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.