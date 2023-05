Königsbrunn

Gelungene Premiere des neuen Königsbrunner Reparatur-Treffs

Plus Einmal im Monat gibt es in Königsbrunn die Gelegenheit, defekten Dingen ein neues Leben zu schenken. Dafür sorgen die Ehrenamtlichen, die beim Reparatur-Treff "Zum Kö" mithelfen.

Birgit Elsenbeer hält an diesem Freitagnachmittag den ersten "Patienten" des Königsbrunner Reparaturtreffs in die Höhe: Ihren waldgrünen Sonnenschirm, der "auf den Wertstoffhof gemusst hätte, wenn es jetzt diese Möglichkeit nicht geben würde." Für den – wie alle hier – ehrenamtlich arbeitenden Bogdan Pach stellt der Fall offensichtlich kein Problem dar. Flugs holt er aus seinem Werkzeugkoffer die geeigneten Utensilien samt einer neuen Strebe hervor und legt kurz Hand an. Schon startet die zweite Lebensspanne des Schattenspenders.

Unter dem Motto "Zusammen Upcycling einfach Machen", kurz "Zum Kö – Reparieren statt wegwerfen", bieten künftig über 20 Hobby-Handwerker, viele im Rentenalter, gegen eine Spende ihren Service an. Zwischen 14 und 17 Uhr können Bürger gelegentlich defekte Kleingeräte wie Handys, Fahrräder oder auch Spielzeug ins Café des Generationenparks bringen. Vorerst jeden ersten Freitag im Monat. Das könnte sich allerdings bald ändern: "Wenn das Angebot weiterhin so toll ankommt, überlegen wir uns, das zweimal im Monat zu machen", sagt Werner Zahn.

