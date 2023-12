Königsbrunn

Gemeinsam statt einsam Heiligabend feiern in Königsbrunn

Viele Menschen wollen an Heiligabend nicht alleine vor dem Christbaum sitzen. In Königsbrunn gibt es für sie ein Treffen.

Plus Erstmals gibt es in Königsbrunn ein Angebot für Menschen, die an Heiligabend ungewollt alleine wären. Sie können zum offenen Weihnachtstreffen kommen.

Ungewollte Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft ein immer größeres Thema – an den Weihnachtstagen spüren Menschen diese bedrückende Situation besonders stark. Rudi Dietze weiß das. Deshalb organisiert der 63-jährige Königsbrunner für Heiligabend, 24. Dezember, ein offenes Weihnachtstreffen. Jeder, der Geselligkeit sucht, kann um 17 Uhr in den Pfarrsaal Maria unterm Kreuz kommen. Bis gegen 21.30 Uhr kann man dort zusammen sein, gemeinsam essen, plaudern, sich zu Spielen zusammensetzen. „Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass sich manche Menschen in diesen Tagen besonders isoliert fühlen, weil sie spüren: Ich habe niemanden“, erläutert Dietze. Diese Menschen will er mit seinem Angebot ansprechen.

Das Thema bewegt nicht nur ihn. Jüngst konnte man in der Heimatzeitung einen Artikel über Einsamkeit in Schweden lesen. Die Bundesregierung hat dieser Tage eine „Strategie gegen Einsamkeit“ verabschiedet. Bundesfamilienministerin Lisa Paus nennt die Einsamkeit „eine Herausforderung an die gesamte Gesellschaft“.

