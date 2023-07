Geparktes Auto brennt aus

In Königsbrunn ist ein Auto ausgebrannt. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro.

Aus unbekannter Ursache in Brand geriet am Sonntag (16. Juli) gegen 14 Uhr, ein in einem Hinterhof in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße abgestellter Pkw. Die Feuerwehr Königsbrunn konnte den Brand laut Polizeibericht löschen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt. (AZ)