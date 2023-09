Geschäftsaufgabe: Ein Lokal weniger für Veganer und Vegetarier

Nicola und Zsolt Kovács haben aus persönlichen Gründen entschieden, ihr Café Gingko zu schließen. Warum sie trotzdem positiv und zufrieden zurückblicken.

Im September 2018 haben sie die Gastronomie in Königsbrunn zur Freude aller Vegetarier und Veganer um ein Angebot reicher gemacht – jetzt, nach fünf Jahren, bereiten Nicola und Zsolt Kovács die Geschäftsübergabe im Oktober trotz guten Erfolges vor.

In ihrem Café unweit des Rathauses, dessen offizieller Name "Gingko – Coffee.Soul.Food" lautet, fuhren die beiden aus Ungarn stammenden Köche ein klares Konzept: eine täglich frische Zubereitung fleischfreier und veganer Gerichte mit regionalen und saisonalen Produkten von Biolandwirten. Sehr beliebt waren die frische, selbst gemachte Pasta, ebenso wie die kreativen Suppen, Salatbowls oder Gemüsecurrys. Zum Frühstück bis in den Nachmittag boten die Kovács kleine Köstlichkeiten wie Avocado-Toast, das Gingko-Müsli oder Biodatteln im Blätterteig an. Auch der während der Pandemie entstandene "To-go-Service" wurde gern genutzt.

Das gastronomische Kleinod wurde von seiner Stammkundschaft geschätzt, die keineswegs nur Vegetarier oder Veganer waren. Alle würdigten das Prinzip der Nachhaltigkeit und die Atmosphäre, denen sich das Ehepaar verschrieben hatte. Gerade im vergangenen Jahr habe es zudem eine regelmäßige Nachfrage nach Catering für private Feiern oder Empfänge für Hochzeitsgesellschaften vor dem Rathaus gegeben. Doch trotz des Erfolgs ist jetzt Schluss. Das Ehepaar hört an einem Punkt auf, an dem es nochmals stark investieren hätte müssen. Da Nicola Kovács in ihren Erstberuf als Therapeutin zurückgeht, hätte zusätzliches Personal eingestellt werden müssen, sagt sie.

Noch etwas kommt laut den Betreibern hinzu: Wenn die Umsatzsteuer im Januar 2024 wieder wie angekündigt auf 12,5 Prozent angehoben werde, könnten gerade kleinere Restaurants dies nicht ohne Weiteres ausgleichen, außer es deutlich auf die Preise für die Gäste draufzuhauen. "Wir haben hier aber keinen Massenbetrieb, weder von der Zahl der Gäste noch der Angestellten her, und wir wollten das auch nie", sagt Zsolt Kovács.

Zsolt Kovács hat bereits in der Sternegastronomie gearbeitet

Der Familienvater hat reichlich Erfahrung in der Gastronomie. 25 Jahre lang war als Koch tätig, unter anderem in der Sterne-Gastronomie und in namhaften Hotels wie Ritz-Carlton, Hilton oder Charles-Hotel in Berlin, München und am Tegernsee. Er bekochte schon Gäste wie Tina Turner, Eric Clapton oder Stevie Wonder. Diese Welt der Gastronomie habe er für sich selbst jedoch abgeschlossen, sagt Zsolt Kovács. Zusammen mit seiner Frau Nicola wollte er nach einer gemeinsamen Reise durch Asien und Australien, wo die beiden ein französisches Restaurant führten, auch in Königsbrunn "das eigene Ding aufziehen".

Heute könne er das aber genauso gut loslassen, betont Kovács. Für ihn sei auch bewiesen, dass man es mit einem Konzept für mehr Nachhaltigkeit schaffen kann. "Wir würden alles auch wieder genauso machen, waren zufrieden, wie es sich von Jahr zu Jahr steigerte." Damals hätten sie das eigene Ersparte und das, was sie von den Eltern bekamen, in die Räumlichkeiten investiert, beispielsweise in den handverlegten Bambusboden und in die teure Küchenausstattung. "Heute gehen wir ohne Schulden sauber raus."

In die Räume wird wieder ein gastronomisches Angebot einziehen

Der Blick zurück ist auch für Nicola Kovács kein getrübter, im Gegenteil: Sie freue sich wieder auf die Zeit als Therapeutin, auch wenn sie ihren zweiterlernten Beruf als Köchin geliebt habe. Derzeit mache sie noch eine Zusatzausbildung in Atemtherapie und werde dann weiter in der Selbstständigkeit bleiben. Zsolt Kovács lässt sich noch etwas Zeit: "Ich kann mir auch eine ganz andere berufliche Richtung vorstellen, warum nicht." Er habe er schon zwei, drei Angebote im Bereich gehobener Kantine. Jetzt konzentriere man sich erst mal auf die Abwicklung der Übergabe. So viel sei verraten: In die Räume wird wieder ein gastronomisches Angebot einziehen, aber mit leicht verändertem Prinzip.

Während des Gesprächs tritt Maximilian Lange-Krach, ein regelmäßiger Gast, froher Erwartung ins Café ein. Als er die aufgestapelten Teller und Gläser und andere Kochutensilien, die zum Verkauf dastehen, wahrnimmt, drückt er seine Betrübnis über die Situation aus: "Für Leute mit einer Glutenunverträglichkeit wie mich war es mega hier – immer lecker und frisch zubereitetes Essen. Ich werde es sehr vermissen!"

Flohmarkt Für Interessierte bietet das Ehepaar Kovács einen Flohmarkt mit Utensilien aus dem Café an: am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. September, von 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 17. September, von 12 bis 15 Uhr.