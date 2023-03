Geschichten und Ostereier-Malaktion: Im Café Mosaik wird es frühlingshaft

Erzählungen zum Frühling und eine Ostereier-Malaktion werden im interkulturellen Treff Café Mosaik in Königsbrunn angeboten.

Der Frühling steht in den Startlöchern und Ostern ist auch nicht mehr weit: Deshalb will man sich auch in Königsbrunn auf das Fest vorbereiten.

An den kommenden beiden Donnerstagen, 23. und 30. März, bietet das Café Mosaik in der Salomon-Idler-Straße neben Erzählungen, Geschichten und Märchen aus verschiedenen Ländern rund um Ostern und Frühling auch das Bemalen von Eiern an. Es können Kinder wie Erwachsene teilnehmen. Das Team freut sich auch über alle Einheimischen und neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger in Königsbrunn, die ihre traditionelle Kunst und Kultur darbieten möchten.

In den Osterferien ist das Café Mosaik geschlossen

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bei Andrea Collisi unter 0160/8736711 gebeten. In den Osterferien ist das Café Mosaik für zwei Wochen geschlossen, am 20. und 27. April freut sich das Mosaik-Team, Besuchende bei Veranstaltungen zum Themenmonat Rumänien zu begrüßen. (AZ)