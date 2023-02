"Gespür fürs Wir" holt junge Schauspieler ins Königsbrunner Kino

Das Theaterstück "Sonntagskinder" hat viele Besucher beeindruckt. Eine Veranstaltung im Cineplex Königsbrunn setzt sich nun mit dem Stoff auseinander.

Im Sommer vergangenen Jahres zeigte die Theatergruppe Dramalution die aufwendige und anspruchsvolle Theateraufführung von Gerlind Reinshagens "Sonntagskinder" über die Kindheit und Jugend im Dritten Reich. Die Darstellung des Ensembles unter der Leitung von Angi Klecker und Dieter Ungelehrt hinterließ tiefen Eindruck. Mitglieder vom Bündnis "Gespür fürs Wir" empfanden schon damals, ein Gespräch mit dem Ensemble wäre gut und nachhaltig.

Was jedoch dort aufgrund der Spielzeit von drei Stunden verständlicherweise schon rein zeitlich nicht möglich war, bietet sich jetzt als Gelegenheit in Kooperation vom Bündnis "Gespür fürs Wir" mit der Theatergruppe Dramalution und dem städtischen Kulturbüro. Im Königsbrunner Kino werden Ausschnitte eines Filmmitschnitts der Theateraufführungen gezeigt. Anschließend ist die Möglichkeit, mit vier Darstellerinnen und Darstellern sowie den Regieführenden ins Gespräch zu kommen. Wie hallt die Thematik in der persönlichen Auseinandersetzung und der Rollenübernahme nach? Was macht es möglicherweise mit der Person selbst? Wie sind die Hintergründe von damals ins Verhältnis zu setzen zu heute?

Angi Klecker: "Man kann nicht genug Geschichten zum Dritten Reich erzählen"

Für alle, die es sahen, wird das sicher interessant sein, für jene, die damals keine Zeit fanden, ist nun eine zusätzliche Chance gegeben. Angi Klecker, die das Theaterstück gewählt und selbst in früheren Jahren auf der Bühne in dem Stück mitgespielt hat, sieht es so: "Man kann nicht genug Geschichten zum Dritten Reich erzählen. Nur in der Multiperspektive können wir auf der Metaebene vielleicht ein bisschen was erfassen und hoffentlich daraus lernen."

Gemeinschaft in Gesellschaft zu fördern, ist das allgemeine Anliegen vom Bündnis "Gespür fürs Wir". Vor einem Jahr hatte man sich gebildet und mit ganz unterschiedlichen öffentlichen Veranstaltungen gesellschaftliche Themen, Fragen und Problemfelder aufgegriffen. Ein weiterer Aspekt war, Kulturevent mit sozialem Engagement zu verknüpfen, beispielsweise bei einem Konzert am Ilsesee oder bei den Stricknachmittagen freitags im Ginkgo. Beides Mal kamen höhere Summen für die Tafel wie den Hilfsfonds wie den Freundeskreis der Mittelschule zustande.

Bei der aktuellen Veranstaltung ist die Intention, den jungen Menschen mit diesem Theaterstück und dem Thema ein weiteres Mal eine Plattform zu bieten. Nach einer halbstündigen Vorführung mehrerer Szenen auf Leinwand, zu denen es eine kurze Einführung gibt, haben die Zuschauenden die Möglichkeit, sich mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu dem Thema auszutauschen sowie Fragen zu dieser besonderen Theaterarbeit zu stellen. Für Interessierte, die noch stärker ins Gespräch kommen wollen, sind anschließend noch Plätze im Hotel Zeller in der Lounge reserviert.

Die Veranstaltung im Cineplex Königsbrunn findet am Mittwoch, 15. Februar, von 18 Uhr bis 20 Uhr statt. Die Filmvorführung ist kostenfrei. (AZ)