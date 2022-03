Gewinnen Sie Karten für den Auftritt von Luise Kinseher in Königsbrunn

"Mama Bavaria" kommt nach Königsbrunn: Luise Kinseher präsentiert auf der Bühne des evangelischen Gemeindezentrums ihr Programm, und Leser können dabei sein.

Eine der bekanntesten bayerischen Kabarettistinnen kommt nach Königsbrunn: Die Mama Bavaria vom Nockherberg, Luise Kinseher, beschäftigt sich in ihrem Kabarettprogramm mit vielen Fragen von globalem Ausmaß. Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das für die Welt? Hat sich der Bayer seine "Heimat" nur ausgedacht? Was denkt die letzte Nonne Bayerns darüber, und was hat die Schützenliesel damit zu tun? "Mamma Mia Bavaria! Heimat ist da, wo es besonders wehtut!"

Für die Veranstaltung verlosen wir fünfmal je zwei Karten. Interessierte können bis Dienstag, 5. April, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort "Bavaria".

Per E-Mail: Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Per Post: Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Die Gewinner der Verlosung werden von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt.