Gewinnen Sie Karten für Maxi Schafroths neues Programm

Wir verlosen fünf Mal zwei Freikarten für den Auftritt im Evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn. So können Sie mitmachen.

Kabarettist Maxi Schafroth kommt mit seinem Programm "Faszination Bayern" am Sonntag, 7. Mai, nach Königsbrunn ins Evangelische Gemeindezentrum St. Johannes. Eigentlich ist die Veranstaltung, die vom Kulturverein Klik organisiert wird, bereits ausverkauft. Doch mit etwas Glück können Sie Freikarten gewinnen.

Eine Reise vom Allgäu bis in die gelobte Universitätsstadt München

Der vom Nockherberg bekannte Kabarettist Maxi Schafroth geht in seinem Programm auf die Reise aus dem Allgäu über den Lech bis in die gelobte Universitätsstadt München. Er bringt dem Publikum die Vielseitigkeit des flächenmäßig größten Bundeslandes näher und tritt als Kulturcoach für Toleranz und Miteinander ein. Schafroth zerlegt in seinem Programm Ländliches und Kleinbürgerliches, Bauernschläue und alternative Betulichkeit, ohne sie lächerlich zu machen. Begleitet wird er von seinem Gitarristen und Hofnachbarn Markus Schalk.

So können Sie gewinnen

Unsere Redaktion und der Kulturverein Klik verlosen fünf Mal zwei Karten. Mitmachen kann jeder: Einfach eine E-Mail bis Donnerstag, 4. Mai, an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine senden. Das Stichwort lautet "Faszination Bayern". Bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

"Faszination Bayern" mit Maxi Schafroth ist am Sonntag, 7. Mai, im Evangelischen Gemeindezentrum, Friedhofstraße 2, in Königsbrunn zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. (AZ)